Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 30 de enero: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza ‘la mañanera’ desde Baja California este viernes 30 de enero.

Como parte de su gira de fin de semana, la mandataria visitará estados de la frontera norte. Se espera que en la conferencia participe Marina del Pilar, gobernadora de Baja California; Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, y otros funcionarios del gabinete federal.

¿Cuáles fueron las detenciones más importantes en Baja California?

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, informó cuáles fueron algunos de los ‘logros’ para combatir al crimen organizado y la delincuencia que operan en Baja California.

Fueron detenidas 5 mil 509 personas, aseguradas 30 mil 680 kilos de droga, entre ellas 621 mil pastillas de fentanilo, mil 253 armas de fuego y 3 laboratorios para la producción de metanfetamina.

Fabián ‘N’ y Alberto ‘N’, quienes contaban con orden de aprehensión por extorsión agravada a comerciantes de la Central de Abastos de Baja California.

Entre las organizaciones golpeadas por detenciones, destacan Los Mayos, Los Rusos y Los Arellano Félix.

Alejandro ‘N’, El Grillo, generado de violencia y autor material del asesinato de un líder pesquero.

José Luis ‘N’, generador de violencia, dedicado al tráfico de precursores químicos para la producción de metanfetamina.

Alfonso ‘N’, ‘Cabo 13’.

Pablo ‘N’, ‘El Flaquito’, relacionado con el tráfico de droga.

José Antonio ‘N’, ‘El Chaparro’, operador de la célula delictiva Los Aquiles.

¿Cuánto cayeron los homicidios dolosos en Baja California?

Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que entre septiembre de 2024 a diciembre de 2025 los homicidios dolosos se redujeron en un 42 por ciento en Baja California, es decir, pasó de un promedio de 7.13 asesinatos diarios a 4.13.

Pese a los esfuerzos de las autoridades, la tendencia de homicidios dolosos no es sostenida a la baja, en enero, junio y septiembre de 2025 se registraron alzas en asesinatos.

En tanto, Baja California no figura entre las primeras entidades más violentas, en comparación con Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Estado de México.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 29 de enero?

En la conferencia de prensa anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum compartió brevemente cuáles fueron los temas que discutió con Donald Trump en una llamada telefónica que duró aproximadamente 40 minutos.

Confirmó que discutieron temas comerciales de cara a la revisión del T-MEC y de seguridad, en el que coincidieron que hay buenos resultados.

Negó que el presidente Donald Trump hubiera solicitado enviar más narcotraficantes mexicanos a Estados Unidos o que hubiera sugerido enviar tropas estadounidenses para enfrentar al crimen organizado.

“Nosotros nunca vamos a aceptar operaciones conjuntas de Estados Unidos o de fuerzas federales de Estados Unidos (...) Colaboramos, ellos nos dan información, nosotros les damos información, pero las operaciones en nuestro territorio son de fuerzas mexicanas”, insistió la mandataria.