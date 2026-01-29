Ataque a diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán: Sheinbaum informa que ya hay detenidos

Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de MC, exigió justicia al Gobierno de Sinaloa y dar con los responsables del ataque a dos de sus diputados.

Fuerzas de seguridad detuvieron a presuntos responsables del ataque contra Sergio Torres, presidente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, informó la presidenta Claudia Sheinbaum este jueves 29 de enero.

Rubén Rocha, gobernador del estado, ordenó un operativo de “búsqueda y captura” en Sinaloa tras el ataque contra Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda durante un recorrido que hacían en la zona oeste de la capital.

Al respecto, la presidenta Sheinbaum dijo que el Gabinete de Seguridad se puso en contacto con el gobernador, mientras que Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, habló con Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, “para manifestarle nuestro apoyo”.

“El Gabinete de Seguridad trabaja con el Gobierno de Sinaloa. Hubo detenciones, pero para poder trabajar en ese sentido”, añadió en su ‘mañanera’ de este jueves 29 de enero.

Como parte de sus giras de trabajo, Claudia Sheinbaum adelantó que visitará Sinaloa en la primera quincena de febrero. “Vamos a ir, todo lo que requiera el pueblo”, manifestó.