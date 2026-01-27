Álvarez Máynez se queja por sanciones a empresas tras venta de boletos de BTS: ‘Lo pagan con gusto’

Álvarez Máynez se quejó en redes sociales de las sanciones a boleteras (Fotoarte: El Financiero / Créditos: IA Gemini, Cuartoscuro).

Jorge Álvarez Máynez se quejó de las sanciones anunciadas por el gobierno contra las boleteras tras las irregularidades registradas en la venta de boletos para los conciertos de BTS en México.

A través de redes sociales, el político cuestionó el alcance de las sanciones y sostuvo que los montos previstos no representan un freno real para las empresas involucradas en el proceso de comercialización.

En una publicación de X, Álvarez Máynez afirmó que la multa anunciada equivale a una proporción mínima de las ganancias generadas durante la venta de boletos.

“La multa que anunció el gobierno por las prácticas abusivas de las boleteras en los conciertos de BTS son apenas el 1% de lo que se llevarán”, escribió. “Pagarán la multa con gusto”, agregó y calificó como “un gran negocio” el “pisotear los derechos de las y los consumidores”.

Las declaraciones de Álvarez Máynez se dan en un contexto de inconformidad del fandom ARMY, quienes denunciaron fallas en la fila virtual, precios poco claros, cargos adicionales no especificados y la aparición de boletos en reventa desde las primeras horas de la preventa para los conciertos en México.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) infirmó que inició un procedimiento administrativo por infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) contra Ticketmaster, derivado de la falta de claridad en la información proporcionada durante la venta de boletos para los conciertos del grupo surcoreano en México.

Ticketmaster negó precios dinámicos durante la venta de boletos de BTS y condenó la reventa ilegal, además de que condenaron la reventa ilegal y explicaron que, ante los 2.1 millones de usuarios que trataron de comprar boletos, únicamente pudieron satisfacer el 6.4 % de la demanda total ante los 136,400 boletos disponibles para los tres conciertos.

Profeco investiga a Ticketmaster y plataformas de reventa

El titular de Profeco, Iván Escalante Ruiz, explicó que la acción contra Ticketmaster responde a denuncias presentadas por personas consumidoras que señalaron inconsistencias en los precios, cargos y disponibilidad de boletos durante el proceso de venta.

Como parte de las acciones de verificación, la dependencia realizó visitas a módulos ubicados en el Estadio GNP, el Palacio de los Deportes y diversos centros comerciales.

Durante estas inspecciones, Profeco identificó irregularidades relacionadas con la información ofrecida al público, tanto en puntos de venta físicos como en el proceso general de comercialización.

De acuerdo con lo informado en conferencia oficial, el procedimiento administrativo podría derivar en una sanción de hasta 4 millones de pesos para Ticketmaster.

Profeco anunció que también sancionará a las plataformas de reventa StubHub y Viagogo por incurrir en prácticas consideradas abusivas y desleales. Aunque estas empresas no son mexicanas, la dependencia precisó que operan en el país, por lo que serán notificadas conforme a la legislación aplicable.

Escalante Ruiz señaló que, antes de que iniciara la venta de boletos, Profeco exhortó a la boletera a publicar con anticipación el mapa del recinto, los precios exactos por zona y el costo total del boleto con cargos incluidos.

Sin embargo, de acuerdo con la dependencia, esta información no se presentó de forma clara ni oportuna para las personas consumidoras.

El seguimiento de Álvarez Máynez al caso BTS y otras ventas de boletos

El posicionamiento de Álvarez Máynez en torno al caso BTS no es aislado. En semanas previas, el político presentó solicitudes formales ante Profeco para exigir información clara, completa y previa en la venta de boletos para los conciertos del grupo surcoreano, así como en otros eventos de k-pop de alta demanda, como los de Monsta X.

En dichos escritos, Álvarez Máynez señaló que actúa “en carácter de ciudadano y persona consumidora potencial”, con el objetivo de que las boleteras publiquen precios, mapas del recinto y condiciones de venta antes del inicio de las preventas. Posteriormente, amplió su denuncia contra Ticketmaster y Ocesa tras la preventa de BTS del 23 de enero, al señalar posibles violaciones a la LFPC.