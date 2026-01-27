Ticketmaster responde al ARMY sobre venta de BTS en México: Niega precios dinámicos y condena reventa

La venta de boletos para los conciertos de BTS en México detonó una reacción inédita de autoridades, fans y de la propia industria del entretenimiento. Tras las críticas de la comunidad ARMY, las denuncias de reventa y las investigaciones anunciadas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ticketmaster emitió un posicionamiento público en el que negó el uso de precios dinámicos, defendió el proceso de venta digital y condenó la reventa ilegal.

Según Ticketmaster, más de 2.1 millones de usuarios ingresaron a la plataforma con la intención de adquirir boletos para los conciertos de BTS. Durante las preventas y la venta general se registró un pico de más de 1.1 millones de personas formadas de manera simultánea en la fila virtual.

Esa cifra contrastó con la disponibilidad total de 136,400 boletos, correspondientes a tres conciertos, una cantidad que representó apenas 6.4 % de la demanda total. Es decir, apenas seis de cada 100 personas que intentaron comprar consiguieron entradas.

“Esta diferencia estructural entre el número de personas interesadas y los boletos disponibles explica por qué no fue posible satisfacer la totalidad de la demanda”, señaló la empresa en su comunicado.

Ticketmaster niega precios dinámicos en venta de BTS

Uno de los principales reclamos del ARMY en redes sociales estuvo relacionado con la presunta aplicación de precios dinámicos o algoritmos que incrementaran el costo de los boletos conforme avanzaba la venta.

“Es muy importante enfatizar que Ticketmaster México no utiliza precios dinámicos ni algoritmos que modifiquen el costo de los boletos durante la venta”, sostuvo la empresa. De acuerdo con el comunicado, los precios fueron establecidos por el artista, su equipo y el promotor, de acuerdo con la ubicación de cada sección, y se mantuvieron sin cambios durante todo el proceso de preventa y venta general.

No se vendieron boletos físicos para BTS

Otro punto abordado por Ticketmaster fue la modalidad de venta. La empresa aseguró que no se emitieron boletos físicos para la banda surcoreana y que la comercialización se realizó únicamente a través de los canales digitales oficiales de Ticketmaster México.

“Los procesos estuvieron diseñados para garantizar la trazabilidad, el control y la seguridad en cada compra”, explicó la boletera, en respuesta a versiones difundidas en redes sociales sobre supuestas ventas en taquilla.

Durante el desarrollo de la venta, la Profeco realizó operativos de verificación e instaló ocho módulos de atención en las inmediaciones del Estadio GNP Seguros, el Palacio de los Deportes y en distintos puntos de venta ubicados en centros comerciales.

Las inspecciones se llevaron a cabo en medio de señalamientos de fans que afirmaron que algunos boletos habrían sido canalizados a revendedores desde taquillas físicas, a pesar de que el proceso estaba anunciado como exclusivamente digital. Sin embargo, durante las visitas de la autoridad no se acreditó la venta física de entradas.

Ticketmaster rechaza la reventa ilegal

Casi a la par de los procesos oficiales, la reventa de boletos de BTS apareció en plataformas como Viagogo y Stubhub con precios de hasta 190 mil pesos.

En su posicionamiento, Ticketmaster condenó La reventa ilegal, al señalar que afecta a los fans y distorsiona el acceso equitativo a los boletos, “una práctica que genera riesgos económicos y de certeza para el público”.

La empresa advirtió que algunas plataformas de reventa de BTS permiten publicaciones especulativas, es decir, anuncios de boletos cuya existencia no está verificada o que incluso aún no han sido adquiridos: “Ninguna de estas plataformas está vinculada ni tiene acceso a los sistemas de Ticketmaster ni a la venta primaria”.

En este contexto, la boletera hizo un llamado a no adquirir boletos fuera de los canales oficiales, al considerar que hacerlo implica un riesgo para la validez de las entradas y fomenta prácticas que afectan a la industria.

Profeco investiga caso de BTS y anuncia posibles sanciones

La postura de Ticketmaster se da mientras Profeco mantiene abiertos procedimientos por presuntas infracciones a la ley contra la boletera por falta de claridad a las personas consumidoras, así como contra plataformas de reventa Viagogo y Stubhub, por prácticas abusivas y desleales.

El titular de la dependencia, Iván Escalante, informó en la Mañanera del 26 de enero que las sanciones a revendedores por prácticas abusivas podrían superar los 4 millones de pesos, dependiendo de la gravedad de las irregularidades detectadas.

“La reventa está regulada en legislaciones locales, no tenemos un marco sobre reventa específicamente, pero la ley sí determina cuando hay abuso en contra de los consumidores, que es lo que nosotros consideramos que hacen estas plataformas. Vamos a buscarlas y a notificarlas, operan en México, es por abuso a los precios por lo que se les va a imponer la multa”, señaló Escalante.

Además, Profeco trabaja en nuevos lineamientos para la venta de boletos de conciertos en México, los cuales incluyen la publicación previa de:

Información precisa sobre la sede, las fechas y los horarios de cada evento.

de cada evento. Difusión del mapa del recinto con precios definidos por zona , sin rangos, al menos 24 horas antes del inicio de la primera venta.

, sin rangos, al menos del inicio de la primera venta. Detalle del precio final del boleto, con el desglose completo de todos los cargos incluidos.

La controversia por la venta de boletos de BTS en México también alcanzó al Gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum envió una carta diplomática a autoridades de Corea del Sur para solicitar apoyo a fin de que el grupo considere más conciertos o alternativas como pantallas masivas.

