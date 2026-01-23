‘Miedo, adrenalina, emoción y náuseas’: Las reacciones del ARMY durante la preventa de BTS en México

El ARMY, fandom de BTS, participó activamente en redes sociales durante la preventa, con opiniones divididas.

En un abrir y cerrar de ojos se acabó la preventa de boletos para BTS en México, situación que puso a prueba la paciencia (y suerte) del ARMY, quienes en pocas horas agotaron las entradas disponibles y se pronunciaron al respecto en redes sociales.

Además de los memes de la preventa BTS, el fandom se dio a la tarea de estar, incluso desde horas antes del inicio, conectadas en plataformas como X para compartir sus experiencias.

Desde aquellas que lograron una compra exitosa hasta quienes se quedaron con las ganas y tendrán que esperar el sábado a la venta general, los comentarios y reacciones del ARMY no se hicieron esperar.

¿Qué pasó en la preventa ARMY de BTS en México?

Este viernes se realizó la preventa para fans de BTS con membresía ARMY que realizaron su registro en tiempo y forma para acceder a la venta anticipada, que se retrasó un día después de dar a conocer los precios oficiales de boletos para BTS.

Sin embargo, en redes sociales iniciaron las quejas contra Ticketmaster, pues muchas fanáticas de BTS intentaron ingresar a las filas virtuales sin éxito. El sitio señalaba que era una venta para fans registrados, pero muchas de ellas realizaron su registro en Weverse en tiempo y forma.

Las fans de BTS, conocidas como ARMY, se quejaron durante la preventa de boletos en México. (Shutterstock/Pixabay)

La fila virtual de Ticketmaster se saturó apenas dieron ‘bandera verde’ para ingresar, a las 8:55 de la mañana, con más de 100 mil personas formadas y en espera de un boleto.

Básicamente, el ARMY se dividió en tres: quienes celebraron conseguir entradas y ver próximamente a su bias favorito, aquellas que lanzaron quejas contra Ticketmaster y Ocesa, y las que se pusieron tristes por no alcanzar un boleto en preventa.

ARMY que sí consiguió boletos

Aunque destacaron más los comentarios de quienes no alcanzaron entradas, desde los primeros minutos de la preventa hubo quienes, en redes sociales, presumieron su victoria al conseguir boletos.

Comentarios como “Ya no soy la niña de 9 años soñando con ir a uno de sus conciertos, ahora es la realidad, estoy llorando”, "Hoy sentí MIEDO, ADRENALINA, EMOCIÓN Y NÁUSEAS (…) Se trabó un chingo pero lo logramos" y “otra vez pude comprar donde quería. VOY A VER A BTS“, son algunas de las publicaciones que compartieron.

Incluso, se hizo una tendencia en X con la frase “VOY A VER A BTS”, gracias a todo el fandom que alcanzó una de las entradas disponibles para la preventa Weverse, que se hizo este viernes para las tres fechas que dará la banda en nuestro país.

Las quejas de quienes no alcanzaron

Sin embargo, no todo fue color morado para el ARMY, pues muchas se quedaron con las ganas de conseguir una entrada, aunque fuese ‘hasta el cerro’, como muchas dijeron en redes sociales.

Con memes tristes y de desesperanza, muchas se manifestaron y lamentaron que, pese a estar pendientes en la fila virtual desde temprano, se agotaran los boletos sin oportunidad de comprar uno.

La mayoría culpó a la plataforma de venta Ticketmaster, pues la página no permitía ingresar a la fila virtual, seleccionar asientos o completar la compra. Ante esta situación, la boletera aseguró que su sistema funcionó con normalidad, y que probablemente el tema fuese con la velocidad de Internet a la que estaba conectada el fandom.

Ocesa fue otra de las nombradas en estas quejas, pues muchos usuarios aseguraron que, a diferencia de lo anunciado con los precios oficiales de paquetes VIP y boletos normales, presuntamente se modificaron los costos y aplicaron tarifas dinámicas, lo cual no fue corroborado.

Pese a la ‘mala suerte’, esperan que en la venta general los bias estén de su lado y conseguir una entrada para verlos y cantar canciones como ‘Dynamite’ o ‘Butter’.

Quejas por presuntos revendedores

Además, hay quienes manifestaron su descontento, pues muchas plataformas de reventa ya tienen boletos de BTS, presuntamente, y a costos muy elevados en comparación con los de venta.

También, algunas integrantes del ARMY aseguraron que, a las afueras de oficinas relacionadas con Ocesa, había revendedores esperando la venta de boletos cuando, se supone, este viernes era solo por internet y con previo registro.

Las reacciones fueron diversas, pero lo cierto de todo esto es que la visita de BTS a México es algo que no pasa desapercibido, y menos porque se trata del regreso del Bangtan después de casi 10 años de su última visita.