Precios de BTS en México: ¿Cuál es la diferencia entre procesamiento de orden y cargos por servicio?

Para el precio de boletos de BTS, hay dos conceptos en el precio: cargos por servicio y costo de procesamiento.

¡Está todo listo! Ya salieron los precios de BTS en México para que el ARMY se prepare rumbo a la preventa Weverse, y en el anuncio hay dos conceptos adicionales al de los boletos, utilizados para explicar los costos: procesamiento de orden y cargos por servicio.

Con conocimiento de los precios, ahora sí todo el fandom con membresía ARMY tiene todo listo para la preventa de boletos para BTS en México, así como la venta general.

Sin embargo, estos dos conceptos adicionales pueden causar confusión, sobre todo en aquellas personas que no están familiarizadas con la compra de boletos para conciertos a través de Internet.

¿Qué es el costo de procesamiento de orden?

En una publicación a través de redes sociales, Ocesa K-pop dio a conocer, además del costo de las entradas, los precios oficiales de los paquetes VIP para ver a BTS en el Estadio GNP Seguros, con la siguiente leyenda:

“Más un costo de $50 MXN por procesamiento de orden”. En esta misma publicación, explicaron que no habrá tarifa dinámica en los conciertos de BTS.

Los boletos más caros de BTS tienen un costo de 17 mil 782, ya que se trata de los paquetes VIP para los shows. (Foto: Imagen generada con ChatGPT/ AP)

El costo de procesamiento de orden es adicional al del boleto (o boletos) que aplican las boleteras digitales (en este caso Ticketmaster, encargada de la venta para ver al Bangtan).

Se cobra una sola vez por orden total, sin importar cuántos boletos (de BTS) se compren en esa transacción. Este cargo cubre los costos administrativos relacionados con el manejo de los métodos de pago, la seguridad de la transacción y la operación de las plataformas de pago.

Por ejemplo, si un usuario compra dos o cuatro boletos en una sola orden, el cargo de procesamiento de orden (50 pesos) se aplica una vez por la operación completa, no por cada boleto individual.

Este cargo aparece como un concepto adicional a los precios que ya incluyen los cargos por servicio, y se ve reflejado al momento de pagar la compra en Ticketmaster.

Los boletos más caros de BTS tienen un costo de 17 mil 782, ya que se trata de los paquetes VIP para los shows. (Foto: Imagen generada con ChatGPT/ AP)

¿Qué es el cargo por servicio para comprar boletos?

Ocesa K-pop anunció que, a diferencia de lo publicado para otros conciertos, el costo de las entradas para los shows de la banda coreana ya incluyen el cargo por servicio de Ticketmaster, lo cual significa que no habrá un aumento en la tarifa ya conocida.

Los cargos por servicio son tarifas que se agregan al precio base de un boleto para cubrir los costos asociados a la operación de la plataforma de venta, la tecnología y los servicios que hacen posible la transacción y la asistencia al evento.

Según Ticketmaster, estos cargos se aplican por boleto y representan el costo por el servicio desde la selección de la hasta el acceso al evento.

Ticketmaster tiene una tarifa fija por boleto. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero)

En el caso específico de los shows de BTS en México, los rangos de precios publicados por Ocesa ya incluyen los cargos por servicio en cada categoría. Esto significa que los montos de 1,767 hasta 13,330 pesos contemplan todo lo que implica su venta.

Diferencias clave: cargos por servicio vs. procesamiento de orden

Para que queden un poco más claro ambos conceptos y lo que implica cada uno dentro de la venta de Ticketmaster para BTS, te lo compartimos de forma simplificada:

Ejemplo práctico usando los precios de BTS México

Supongamos que un miembro del ARMY compra tres boletos para una de las fechas de BTS en Ciudad de México en una sola orden:

Precio por boleto (con cargos por servicio incluidos): por ejemplo, 4,476 pesos cada uno. Total por boletos: 13,428 pesos (3 × 4,476). Cargo de procesamiento de orden: 50 pesos. Total a pagar en Ticketmaster: 13,478 pesos.

En este escenario, los cargos por servicio ya están incorporados en el precio de cada boleto, y solo se agrega el cargo de procesamiento de orden una vez.