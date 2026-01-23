La preventa de BTS no fue tan ‘smooth like butter’: Los mejores memes del ARMY por compra de boletos

La preventa de boletos para los conciertos de BTS en México dejó muchos memes en redes sociales.

Como ‘Dynamite’, la preventa de BTS en México para los conciertos que ofrecerá la banda en mayo, llegó acompañada de miles de ARMYs que no solo buscan una entrada… también muchos memes.

Tal como ocurrió con el anuncio de que el Bangtan aterrizará en territorio azteca con tres fechas de BTS, los memes en redes sociales no tardaron en aparecer. Y un día después de conocer los precios oficiales de BTS 2026, llega la venta anticipada.

Esta preventa especial para el fandom con membresía ARMY es solo el inicio de toda la ‘travesía’ que implicó no solo formarse en la fila virtual, también que Ocesa compartiera los costos.

Así fue la preventa de BTS en México 2026

En punto de las 9:00 horas de este viernes comenzó la venta anticipada para todo aquel ARMY que se registró correctamente en la página de Weverse y cuenta con una membresía activa, y una tarjeta bancaria para la preventa, pues los boletos solo se pueden adquirir en Internet.

Media hora antes de las 9:00 horas, se registraron problemas en la fila virtual, ya que las ARMY no podían ingresar incluso cuando habían hecho el registro de su membresía de manera correcta, lo que generó preocupación; sin embargo, la plataforma afirma no haber tenido problemas.

Fue hasta las 8:55 que Ticketmaster permitió el acceso y las personas lograron formarse, registrando una afluencia de más de 180 mil usuarios en las dos primeras fechas. Los boletos volaron en este primer intento, pues se acabaron en una hora.

El panorama no mejoró para la preventa que comenzó a las 12:00, debido a que las fans se quejaron por las largas filas y la espera interminable que hacía parecer cada vez más lejana la posibilidad de comprar un boleto.

Además, algunas personas denunciaron que Ticketmaster aplicó una tarifa dinámica, a pesar de asegurar que los boletos tendrán el mismo precio, ya que las entradas tenían diferentes costos incluso estando en la misma sección.

Los mejores memes de BTS en México y la preventa ARMY

Mientras las ansias del ARMY crecían con los días, no solo por conocer el mapa de BTS en México, los precio y la preventa, el auge de los memes también lo hizo, ¡y de qué manera!

Desde imágenes y GIFs de su bias favorito hasta memes conocidos con situaciones propias del fandom son algunas de las imágenes graciosas que circulan sobre la preventa de BTS (y próximamente la venta general).

Una de las cosas que más temía el ARMY era que la página de Ticketmaster, encargada del boletaje, presentara fallas o intermitencias, se hizo realizad.

Estos son algunos de los mejores memes que circulan en redes sociales relacionados con la preventa, para que te rías (o llores) un rato, mientras esperas en la temida fila virtual, esperando que no te ganen el boleto.

Los mejores memes de la preventa de boletos para ver a BTS en México. (Foto: Captura de pantalla x.com)

BTS en México: ¿Cuándo y dónde son sus conciertos?

Tras la pausa que hizo BTS por el servicio social de sus integrantes, la banda está completa y anunció una gira mundial, que contempla 79 fechas; hasta ahora, es la más grande en su trayectoria.

La boyband coreana dará tres conciertos en nuestro país, y todos serán en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Las fechas confirmadas hasta ahora son:

7 de mayo de 2026

9 de mayo de 2026

10 de mayo de 2026.

Precios de los boletos y paquetes VIP de BTS

La preventa de este viernes se retrasó un día gracias a que Ocesa publicó los precios con anticipación, petición que el ARMY (y Maynez) hicieron no solo en redes sociales, sino ante Profeco.

De acuerdo con Ocesa K-pop, el rango de precios ya incluye cargos por servicio, y especifica que el procesamiento de orden tiene un costo adicional de 50 pesos. Esta es la lista que dieron a conocer la mañana del jueves:

1,767 pesos

2,840 pesos

4,476 pesos

4,948 pesos

8,010 pesos

8,482 pesos

8,953 pesos

13,330 pesos.

Además, el precio oficial de los paquetes VIP de BTS es de 17 mil 782 pesos, y también se pudieron adquirir en esta preventa.

Los precios de boletos para BTS están hasta en 17 mil pesos por paquete. (AP/Gemini IA)



