¡Es HOY, ARMY! Preventa de BTS EN VIVO: ¿A qué hora empieza la venta de boletos del Estadio GNP?

La venta general de entradas para BTS comienza el sábado 24 de enero a las 9:00 de la mañana, un día después de la preventa. (Foto: Imagen generada con ChatGPT / AP / Ticketmaster)

¡Esta es la última llamada, ARMY! Este viernes arranca la preventa para los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Se trata de un momento sumamente significativo para el fandom: tras la pausa que hicieron Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook a causa del servicio militar obligatorio en Corea del Sur, la banda lanzará su nuevo disco Arirang el 20 de marzo y regresa a los escenarios con una gira mundial en la que incluyeron tres fechas en México: 7, 9 y 10 de mayo de 2026.

Con este contexto, y dado que han pasado nueve años desde que los idols visitaron nuestro país, los conciertos de BTS en la Ciudad de México tienen prevista una alta demanda.

Preventa de BTS en México: ¿A qué hora salen a la venta los boletos HOY?

La preventa de BTS World Tour ARIRANG en el Estadio GNP es para usuarios con Membresía ARMY e inicia este 23 de enero en los siguientes horarios:

Para las tres fechas, la preventa finaliza el mismo día a las 9:59 de la noche. Solo puedes desbloquear las entradas si realizaste el registro de tu ARMY Membership antes del 18 de enero.

BTS tiene tres fechas en México. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo) (Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP)

Paso a paso para comprar entradas para BTS en el Estadio GNP Seguros

Para aumentar tus posibilidades de conseguir boletos para BTS en la Ciudad de México, te recomendamos iniciar sesión en Ticketmaster y registrar un método de pago antes de la preventa para agilizar el proceso de compra.

Recuerda que el correo electrónico vinculado a la ARMY Membership debe ser el mismo que el de tu cuenta en Ticketmaster; de lo contrario, no podrás adquirir tus entradas.

Una vez que inicies sesión en la plataforma, sigue estos pasos:

Al menos 30 minutos antes de las 9:00 de la mañana o de las 12:00 del día (según el caso), entra al sitio oficial de Ticketmaster o a la página oficial de BTS y busca la fecha a la que deseas asistir. Únete a la fila virtual. Utiliza únicamente un navegador, una sola pestaña o un solo dispositivo, ya que el uso simultáneo de varios puede provocar errores. No actualices la página una vez que tengas asignado un lugar porque podrías ser enviado al final de la fila. Cuando sea tu turno, ingresa tu número de ARMY Membership (que inicia con BA) para desbloquear la preventa. Selecciona los asientos lo más rápido posible. Ingresa tus datos de pago. ¡Y listo!

El límite de boletos por persona es de cuatro. No intentes adquirir más, ya que la plataforma podría cancelar tu compra sin previo aviso y dejarte fuera del concierto.

La banda de pop coreana BTS lanzará un nuevo disco tras casi cuatro años. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP, archivo) (Richard Shotwell/Richard Shotwell/Invision/AP)

Lista de precios oficiales: ¿Cuánto cuestan los boletos de BTS en México en 2026?

Los boletos más accesibles de BTS tienen un costo de 1,767 pesos en las zonas más alejadas del escenario y llegan hasta los 13,330 pesos, de acuerdo con información de Ocesa:

$1,767 MXN

$2,840 MXN

$4,476 MXN

$4,948 MXN

$8,010 MXN

$8,482 MXN

$8,953 MXN

$13,330 MXN

También hay paquetes VIP de BTS que incluyen beneficios como acceso al soundcheck, artículos de regalo, entrada anticipada y atención especial. En esa categoría, el precio máximo es de 17,782 pesos.

Recuerda que el escenario de los conciertos de BTS en la Ciudad de México tiene un formato de 360 grados, por lo que es posible tener buena visibilidad desde distintos puntos.

Mapa del Estadio GNP para BTS. (Foto: www.ticketmaster.com.mx).

¿Cuándo es la venta general de boletos de BTS en el Estadio GNP Seguros?

Si no lograste conseguir boletos durante las preventas ARMY o no pudiste participar, aún hay una segunda oportunidad en la venta general:

Cuándo: sábado 24 de enero de 2026

sábado 24 de enero de 2026 A qué hora: 9:00 de la mañana (tiempo del centro de México)

9:00 de la mañana (tiempo del centro de México) Dónde: Ticketmaster

En este caso, no habrá un horario de cierre, ya que la venta general finalizará hasta que los boletos se agoten por completo.