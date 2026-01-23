¿Qué pasó con Ticketmaster? Las quejas del ARMY por la preventa de BTS en México

Las fans de BTS, conocidas como ARMY, se quejaron durante la preventa de boletos en México.

La preventa de boletos para BTS en México no salió como el ARMY hubiese querido, pues desde antes que esta iniciara, las redes sociales se inundaron de quejas provenientes de las fans de la banda surcoreana de k-pop.

Aunque la publicación de los precios oficiales de BTS buscó atender las demandas del fandom, la dinámica de la preventa ARMY Membership y algunos ajustes en la comunicación inicial generaron confusión entre los seguidores, quienes trasladaron sus inquietudes a plataformas como X, Instagram y TikTok.

El episodio vuelve a colocar en el centro del debate la venta de boletos para conciertos en México, sobre todo de aquellos con un gran número de seguidores, como BTS.

Preventa ARMY Membership: ¿Qué sucedió con Ticketmaster?

La preventa ARMY Membership estaba programada inicialmente para el jueves 22 de enero de 2026, mientras que la venta general iniciará el sábado 24 de enero a partir de las 9:00 horas. Sin embargo, Ocesa adelantó la publicación del mapa y precios de BTS.

Ambas etapas se realizarán exclusivamente en línea a través de Ticketmaster, y cada usuario podrá adquirir hasta cuatro boletos por concierto.

Los boletos más caros de BTS tienen un costo de 17 mil 782, ya que se trata de los paquetes VIP para los shows. (Foto: Imagen generada con ChatGPT/ AP)

Para acceder a la preventa era obligatorio contar con una ARMY Membership activa, así como tener vinculadas las cuentas de Weverse y Ticketmaster. A pesar de hacer este paso, las fans no se pudieron unir a la fila virtual de manera inicial, incluso cuando esta se habilitó desde las 8:30 de la mañana.

Al ingresar, Ticketmaster arrojó un mensaje que decía: “Esta venta es para los fanáticos que se registraron con anticipación. Para unirte a la venta, compruebas que hayas iniciado sesión en la cuenta correcta”, sin importar si se había hecho o no el registro.

Fue hasta las 8:55 de la mañana que Ticketmaster comenzó a dar acceso al fandom; sin embargo, ahora las quejas fueron por la alta demanda de boletos, ya que en las filas de las fechas del 7 y 9 de mayo se registró una afluencia de entre 165 mil y 183 mil personas en espera.

Mientras la fila virtual continuaba avanzando lentamente, otras ARMY reportaron que aún no podían ingresar al sistema, debido a que Ticketmaster no reconocía el registro de su membresía mientras otras señalaron que al intentar hacer el pago, la página marcaba errores.

A pesar de todos los problemas, hubo algunas personas afortunadas que lograron conseguir entradas durante la primera preventa. La segunda comienza a las 12:00 del día.

La confusión por los rangos de precio y la reacción del ARMY

Además de las quejas por la plataforma boletera, algunas ARMY reportaron que el cobro de cargos por servicio estaba siendo aún mayor del que Ocesa había informado cuando dio a conocer la lista de precios, por lo cual se mostraron preocupadas por los costos finales.

Cabe señalar que los costos que se habían compartido ya tenían cargos por servicio. A estos solo se les debían sumar 50 pesos extra por el concepto de ‘procesamiento de orden’; además Ocesa informó que no se activaría el precio dinámico para BTS.

No obstante, algunas de las fans denuncian cobros mayores por sus entradas al momento de hacer el pago final.

Además, uno de los momentos que detonó mayor conversación ocurrió previo a la preventa cuando la publicación original de Ocesa K-pop con los precios del concierto de BTS fue retirada de redes sociales minutos después de su difusión y posteriormente republicada.

En la versión actualizada, la promotora sustituyó el término “niveles de precio” por “rangos de precio”, lo que generó interpretaciones diversas entre los seguidores.

Aunque OCESA no modificó los montos informados, el ajuste en la redacción fue suficiente para provocar dudas sobre la asignación de zonas y la disponibilidad real de boletos en cada rango.

En México, la base de seguidores de BTS, conocidos como ARMY, se consolidó desde 2017 y mantiene presencia activa en consumo musical, tendencias digitales y organización comunitaria

BTS en México 2026: fechas, sede y alcance del evento

BTS se presentará en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026. Se trata de tres fechas consecutivas que forman parte del regreso de la banda a los escenarios internacionales, luego del cumplimiento del servicio militar obligatorio de sus integrantes.

El impacto del anuncio no es menor. BTS es considerado una de las bandas más influyentes del pop global, con récords de ventas, reproducciones digitales y asistencia en giras internacionales.

BTS tiene millones de seguidores en el mundo. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo) (Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP)

Precios oficiales de los boletos de BTS y cargos incluidos

Los precios oficiales de los boletos de BTS en México, con cargos incluidos, van de 1,767 pesos hasta 13,330 pesos, dependiendo de la zona. En el caso de los boletos VIP, el costo asciende a 17,782 pesos, mientras que los accesos Platinum alcanzan el tope de 13,330 pesos.

Además, la promotora detalló que a todos los boletos se les sumará un cargo fijo de 50 pesos por procesamiento de orden, un concepto que se aplica por transacción y no por entrada individual.