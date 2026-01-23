¡Atención ARMY! BTS advierte sobre sitios fraudulentos de venta de boletos

Las entradas para ver a BTS en el Estadio GNP Seguros se venderán a través de la plataforma Ticketmaster. (Foto: imagen generada con IA Gemini)

¿Ya tienes todo listo para comprar los boletos para BTS? Sin importar si te unirás a la preventa o esperarás a que dé inicio la venta general para el Estadio GNP Seguros, Big Hit Music emitió una advertencia para el ARMY, luego de que se detectaran sitios fraudulentos.

La empresa de entretenimiento surcoreana compartió la alerta para todos los países a los que viajarán Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook durante su gira mundial, la cual se realiza en el marco del lanzamiento de su nuevo álbum Arirang.

Big Hit Music explicó que los sitios fraudulentos detectados no solo ofrecen la venta de la ARMY Membership —necesaria para la preventa de los eventos—, sino también boletos para los conciertos.

¿Qué dijo BTS sobre los sitios fraudulentos de venta de boletos?

Mediante un comunicado publicado en Weverse, la empresa de entretenimiento señaló que los sitios falsos se hacen pasar por los canales oficiales de BTS para ofrecer entradas; sin embargo, ninguno de ellos está afiliado.

“Estos sitios web no autorizados no están afiliados a los servicios ni a los sitios web oficiales de Weverse. Tampoco tienen ninguna asociación ni relación de cooperación con Big Hit Music ni con BTS”, explicaron.

La empresa añadió que es muy importante no caer en este tipo de estafas, ya que, en caso de adquirir entradas a través de páginas web falsas, no se podrá brindar ningún tipo de apoyo o asistencia por los daños que se puedan ocasionar.

ARCHIVO - La banda de pop coreana BTS aparece en el Hitmakers Brunch de Variety 2019 en West Hollywood, California, el 7 de diciembre de 2019. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP, archivo) (Richard Shotwell/Richard Shotwell/Invision/AP)

Big Hit Music recordó a las fans que la información oficial de la gira de BTS está disponible en el sitio web https://ibighit.com/en/bts/tour/, donde se encuentran todas las ligas para acceder a los boletos de las distintas ciudades que formarán parte del tour.

“Para evitar posibles perjuicios, absténgase de utilizar sitios web sospechosos y asegúrese de utilizar únicamente los canales oficiales”, explicó la empresa mediante su comunicado.

Página OFICIAL: ¿Dónde se venden los boletos de BTS en México?

En México, los boletos para ver a BTS se venden a través de la plataforma Ticketmaster, tanto para las preventas ARMY como para la venta general, siendo este el único sitio web autorizado.

En caso de que desees conseguir entradas, tienes dos opciones para acceder a los canales oficiales: ingresar al sitio BTSWORLDTOUROFFICIAL.com o dirigirte directamente a Ticketmaster (https://www.ticketmaster.com.mx/bts-boletos/artist/2110227).

En ambos casos, deberás buscar las fechas a las que deseas asistir, ya que BTS anunció tres conciertos en México, programados para el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros.

BTS en México: ¿Cuándo inicia la venta de boletos?

Los boletos para BTS comenzaron a liberarse desde este 23 de enero. Cabe señalar que, hasta el momento, las entradas correspondientes a las dos primeras preventas (para los shows del 7 y 9 de mayo) ya se encuentran agotadas; sin embargo, aún falta una más.

ARCHIVO - El grupo coreano BTS aparece en la 64.a edición anual de los Premios Grammy en Las Vegas el 3 de abril de 2022. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo) (Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP)

La última oportunidad para comprar entradas de manera anticipada será este viernes a las 12:00 del día, cuando se habilite la preventa para el concierto de BTS del 10 de mayo.

En caso de no conseguir boletos, aún existe una oportunidad adicional. La venta general comenzará el sábado 24 de enero a las 9:00 de la mañana.