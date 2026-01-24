Sin boletos, pero con memes: Los mejores que dejó el sold out de BTS en México

Desde quejas contra Ticketmaster hasta bromas para no llorar por la tristeza de no asistir a los shows de BTS, son algunos de los memes que circulan en redes sociales. (Foto: Cuartoscuro / Unsplash / Captura de pantalla)

La venta general de BTS en México fue uno de los momentos más estresantes para los fans de Bangtan, quienes este sábado enfrentaron su última oportunidad para conseguir boletos para los conciertos en el Estadio GNP Seguros.

Tal como ocurrió durante la preventa, la venta de entradas registró una demanda excesiva. Ticketmaster informó que se contabilizó una afluencia de 1.1 millones de personas en la fila virtual y que los boletos se agotaron en 37 minutos.

Por esta razón, muchas ARMY no lograron conseguir entradas para los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros, los cuales marcan el regreso a la música de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, tras una pausa por el servicio militar obligatorio.

Los mejores memes que dejó el sold out de BTS. (Foto: Captura de pantalla)

Ante la falta de boletos y la desilusión por la ausencia del anuncio de una nueva fecha en México, el fandom más grande y unido se desahogó de la mejor manera posible: con memes.

Los mejores memes del sold out de BTS

La mayoría de los memes de las fans de los intérpretes de Butter giran en torno a las quejas contra la plataforma boletera, especialmente por la forma en la que se llevó a cabo la venta de entradas.

Los mejores memes que dejó el sold out de BTS. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes que dejó el sold out de BTS. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes que dejó el sold out de BTS. (Foto: Captura de pantalla)

En especial, el ARMY denunció a Ticketmaster por presuntamente permitir que revendedores adquirieran boletos antes e incluso directamente en las taquillas del recinto, lo que habría reducido las posibilidades de las fans de acceder a entradas.

Los mejores memes que dejó el sold out de BTS. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes que dejó el sold out de BTS. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes que dejó el sold out de BTS. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes que dejó el sold out de BTS. (Foto: Captura de pantalla)

Más allá de las críticas a la plataforma, muchas seguidoras de BTS han utilizado los memes para reírse de la mala suerte que enfrentaron, al quedar en lugares como el 300 mil dentro de la fila virtual.

Los mejores memes que dejó el sold out de BTS. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes que dejó el sold out de BTS. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes que dejó el sold out de BTS. (Foto: Captura de pantalla)

Además, algunas ARMY canalizaron su frustración mediante bromas, ya que se esperaba que BTS sumara más fechas a su gira por México; sin embargo, el único anuncio de este sábado fue el sold out de la banda.

Los mejores memes que dejó el sold out de BTS. (Foto: Captura de pantalla)

¿Cuándo son los conciertos de BTS en la Ciudad de México?

BTS llegará a México a inicios de mayo, luego del arranque de su tour mundial en Corea del Sur. La gira traerá al país un escenario circular en formato 360, que permitirá buena visibilidad para todo el ARMY.

Además, los conciertos se realizarán poco después del estreno del álbum ARIRANG, por lo que los idols no solo interpretarán clásicos como Run, Permission to Dance y Dynamite, sino que también presentarán música nueva. Las fechas confirmadas en México son:

7 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros

en el Estadio GNP Seguros 9 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros

en el Estadio GNP Seguros 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros

Si no conseguiste entradas en Ticketmaster, bajo ninguna circunstancia intentes comprar boletos de BTS en reventa, ya que no se trata de un medio confiable ni seguro, e incluso algunas ARMY han reportado estafas.

La plataforma boletera recordó en un comunicado que el único medio de venta autorizado fue Ticketmaster, por lo que recomendó no adquirir boletos en sitios de reventa especulativa, grupos en redes sociales o aplicaciones de mensajería: “comprar fuera del canal oficial puede ser fraude”, explicó.