Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 26 de enero de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 26 de enero desde Palacio Nacional, donde se prevé que sea cuestionada sobre la decisión de los ministros de la Suprema Corte de devolver sus camionetas Jeep Cherokee.

¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 26 de enero?

La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los lunes se presenta el informe de Profeco.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’