Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 26 de enero de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 26 de enero desde Palacio Nacional, donde se prevé que sea cuestionada sobre la decisión de los ministros de la Suprema Corte de devolver sus camionetas Jeep Cherokee.
¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 26 de enero?
La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los lunes se presenta el informe de Profeco.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’
- La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su postura sobre la compra de ‘camionetones’ para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
- Claudia Sheinbaum reaccionó a la supuesta investigación en contra de Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, por recibir hasta 150 mil dólares para permitir la operación de ‘Los Rusos’.
- Luego de la polémica sobre el ingreso de un avión Superhércules de la Fuerza Aérea de EU al aeropuerto internacional de Toluca. Omar García Harfuch compartió detalles de cuál fue el propósito de la salida de los elementos de la SSPC.
- La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) compartirá recomendaciones a la población ante la alerta por una tormenta invernal en el norte del país, fenómeno que podría afectar el suministro eléctrico, como ocurrió en 2021.
- En materia de Seguridad, García Harfuch informó que en Veracruz se han detenido a 3 mil 571 personas, se aseguraron mil 41 armas de fuego y poco más de 9 mil 722 kilogramos de droga.
- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, informó que el promedio diario de víctima de homicidio doloso se redujo en un 28 por ciento en Veracruz, entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025.
- En ‘la mañanera del Pueblo’ anterior, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de César Arellano “N”, alias ‘El Botox’, en Michoacán, luego de un operativo en la entidad.