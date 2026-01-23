Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 23 de enero: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera desde Veracruz este viernes 23 de enero. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza ‘la mañanera’ desde Veracruz, como parte de sus visitas para conocer los avances de los gobiernos estatales en diferentes campos.

En ‘la mañanera’ se espera que esté acompañada por la Secretaría de Gobernación, el Gabinete de Seguridad y Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz.

¿Qué sucedió en ‘la mañanera’ de Claudia Sheinbaum el 22 de enero?

En ‘la mañanera del Pueblo’ anterior, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de César Arellano “N”, alias ‘El Botox’, en Michoacán, luego de un despliegue importante en la entidad.

Junto al presunto líder de ‘Los Blancos de Troya’ fueron detenidos dos hombres y una mujer que pertenecían a su círculo cercano y cumplían diferentes funciones dentro de la organización criminal.

‘El Botox’ estaría relacionado con el homicidio de Bernardo Bravo, líder limonero asesinado a finales de octubre de 2025 en Michoacán.

En la conferencia, la presidenta Sheinbaum se refirió al avance del borrador de la reforma electoral, mencionó que está en discusiones mantener el número de diputados plurinominales, para que sean 500 los legisladores en San Lázaro.