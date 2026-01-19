¿Cómo es y para qué sirve el avión Superhércules C-130 de EU que aterrizó en Toluca?

El Gobierno de México aseguró que el aterrizaje de un avión militar de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Toluca el sábado contaba con autorización desde el año pasado y estuvo vinculado exclusivamente a actividades de capacitación.

“(El aterrizaje) es una autorización que se dio desde octubre del año pasado y tenía que ver con un asunto de capacitación”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum este lunes, durante su conferencia de prensa matutina.

El fin de semana, medios de comunicación reportaron que un avión militar estadounidense aterrizó en el Aeropuerto de Toluca, mientras sigue la tensión por la alerta que la Administración Federal de Aviación (FAA) emitió en enero ante posibles interferencias en sistemas de navegación derivadas de actividades militares.

La advertencia de la FAA parece apuntar a la posibilidad de que haya aeronaves militares estadounidenses operando sin notificación previa o con sus transpondedores desactivados en estas dos regiones de información de vuelo.

Ante la situación, algunos políticos de oposición señalaron que no se solicitó una autorización al Senado para el aterrizaje de la aeronave estadounidense.

¿Cómo es Hércules C-130, el avión que aterrizó en Toluca?

El avión Hércules, en sus versiones C/KC-130T y KC-130J Super Hercules, es una aeronave de transporte multipropósito de tamaño mediano utilizada por la Armada y el Cuerpo de Marines de Estados Unidos para operaciones tácticas, logísticas y de apoyo aéreo en distintos teatros de operación.

El antiguo C/KC-130T Hércules apoya las operaciones de la Armada de Estados Unidos a nivel global. Las unidades operadas por la Reserva Naval cumplen la misión de Transporte Aéreo Esencial de la Flota Única, al proporcionar el último tramo logístico para fuerzas navales desplegadas en zonas de vanguardia. Estas aeronaves también se emplean en programas de prueba y evaluación, así como en misiones de vigilancia y limpieza en campos de pruebas navales.

En tanto, el KC-130J Super Hercules es utilizado por el Cuerpo de Marines para reabastecimiento aéreo táctico de aeronaves de ala fija, rotatoria y de rotor basculante, además de misiones de transporte de personal y carga. Actualmente, opera en tareas como evacuación médica, entrega aérea de suministros, iluminación del campo de batalla, apoyo aeroterrestre y reconocimiento aéreo.

Algunos datos de las aeronaves Hércules son:

Función principal: Reabastecimiento aéreo, transporte aéreo táctico de pasajeros y carga

Contratista: Lockheed Aeronautical Systems Company, Marietta, Georgia

Costo unitario: C/KC-130T Promedio $44.1 millones; KC-130J $78.3M $83M

Peso: Peso máximo de despegue – C/KC-130T 155,000 libras (69,750 kg); C/KC-130J 165.000 libras (74.389 kg)

Tripulación:

KC-130T Cinco: dos pilotos, navegador, ingeniero de vuelo, jefe de carga.

dos pilotos, navegador, ingeniero de vuelo, jefe de carga. C-130T Cuatro: dos pilotos, navegador, ingeniero de vuelo.

dos pilotos, navegador, ingeniero de vuelo. C/KC-130J Tres:dos pilotos, jefe de tripulación.

Sheinbaum explica que avión militar de EU tenía permiso de llegar a México

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró este lunes que un avión Hércules C-130 de Estados Unidos aterrizó en el Aeropuerto de Toluca porque tenía permiso de hacerlo desde el año pasado.

Sheinbaum explicó que se trató de un procedimiento previamente acordado entre ambos países y que fueron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) los que fueron a capacitarse a Estados Unidos, aunque no dio detalles sobre el tipo de formación que habrían recibido.

“También vienen de Estados Unidos a capacitarse aquí, por ejemplo en el Plan DNIII. El avión no traía armamento”, ejemplificó la presidenta.

Con información de EFE.