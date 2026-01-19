‘Alito’ Moreno apoya que Trump intervenga para atacar a cárteles en México: ‘No es violar la soberanía’

Alejandro ‘Alito’ Moreno, dirigente nacional del PRI, aseguró que permitir la colaboración del gobierno de Estados Unidos en el combate a los cárteles del crimen organizado en México no representa una violación a la soberanía y criticó al gobierno de Claudia Sheinbaum por rechazar abiertamente el apoyo bajo un discurso “ideológico”.

“Eso no es violar la soberanía. Es una narrativa falsa y mentirosa que no tiene nada que ver con la realidad”, sostuvo este martes 19 de enero en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

En su intervención, ‘Alito’ Moreno señaló que Morena se escuda en una narrativa de soberanía “que nadie entiende” para frenar la cooperación internacional en materia de seguridad, a pesar de la grave crisis de violencia que enfrenta el país.

“Hay que combatir a los cárteles, hay que enfrentarlos y destruirlos porque están destruyendo nuestro país, y para eso se necesita colaboración con Estados Unidos”, afirmó.

¿Por qué ‘Alito’ Moreno apoya que EU intervenga para atacar a cárteles mexicanos?

‘Alito’ Moreno subrayó que el Gobierno de Donald Trump es la principal potencia bélica y económica del mundo, con la capacidad, inteligencia, equipamiento y experiencia necesarios para enfrentar al crimen organizado, por lo que consideró indispensable fortalecer y estrechar la relación bilateral.

“Si tienen que venir a capacitar, a capacitarse o a colaborar, que vengan y trabajemos en conjunto, porque juntos vamos a resolver el tema de combatir y acabar con los cárteles del crimen organizado”, expresó.

El dirigente del PRI recordó que la cooperación en seguridad entre México y otros países, particularmente con Estados Unidos, siempre ha existido, tanto a nivel estatal como nacional. Incluso relató que, durante su gestión como gobernador, envió elementos de seguridad a capacitarse en el extranjero y participó en intercambios de información e inteligencia.

El priista también cuestionó la estrategia de Claudia Sheinbaum y su enfoque ideológico frente a los problemas de seguridad y servicios básicos. “¿Creen que la ideología va a resolver la inseguridad? ¿Que el pueblo de México come ideología? ¿Que con ideología se van a resolver los problemas de medicamentos?”, cuestionó.

Por esta razón, el líder del PRI afirmó que Estados Unidos ha ofrecido públicamente su apoyo en materia de seguridad, pero que el gobierno mexicano ha rechazado dicha ayuda.

“Lo que queremos todos los mexicanos es que se resuelva el tema de la seguridad, que se proteja a las familias, y eso solo se va a lograr con cooperación y colaboración”, concluyó.