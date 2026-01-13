Afirma Sheinbaum que queda descartada una acción militar de EU en México

Claudia Sheinbaum aseguró que Donald Trump reconoció los logros de su gobierno en materia de seguridad como la reducción de 50% del tráfico de fentanilo de México a EU y de la baja del 40% en los homicidios dolosos en el país. [Fotografía. Cuartoscuro]

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que su homólogo estadounidense, Donald Trump, le pidió “hacer más” en materia de combate al narcoterrorismo y aseguró que, tras una llamada telefónica de apenas 15 minutos, quedó descartada una acción militar estadounidense en territorio mexicano.

En su conferencia matutina anticipó, no obstante, que habrá “tensiones” en materia comercial aunque expresó su confianza en que habrá resultados positivos de cara a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Tengo confianza en que el marco de la revisión del tratado (entre México, Estados Unidos y Canadá) va a ser buena, va a ser buena, yo tengo confianza de que este año se van a resolver, va a haber sus tensiones de ciertos temas, pero va a ser bueno. Yo tengo esa confianza, porque hay mucha integración económica entre las dos economías y, la verdad, es algo que se ha dado por 40 años, es muy difícil que eso se rompa”, deseó.

Narró que el republicano “en general insiste en la participación de las fuerzas de Estados Unidos”; sin embargo, ella expresó que “nunca va a negociar la soberanía ni la integridad territorial” y advirtió que “si es necesario llamar a una movilización, lo vamos a hacer”.

Aseguró que Trump, aunque reconoció los logros de su gobierno en materia de seguridad como la reducción de 50% del tráfico de fentanilo de México a la Unión Americana y de la baja del 40% en los homicidios dolosos en territorio mexicano, pidió hacer más en materia de seguridad:

“Sí lo reconoció, dijo que estaba al tanto de lo que se estaba haciendo, que a él le parecía que se podía hacer más. Dije sí, en efecto, podemos hacer mucho más, pero vamos trabajando y lo importante es mantener esta relación de respeto y colaboración”, contó.

Subrayó que “él (Trump) en general insiste en la participación de las fuerzas de Estados Unidos. Siempre decimos que no es necesario y que además nosotros somos muy claros en la defensa de la territorialidad y que además hay colaboración que está funcionando, entonces no es necesario. Fue receptivo, escuchó, dio su opinión, y quedamos en seguir trabajando”, agregó.

-¿Quedó descartada una acción militar? –se le preguntó.

-Sí –respondió la mandataria, quien aseguró que “quedó muy claro en la conversación que hay colaboración, coordinación y seguimos trabajando conjuntamente en ese marco”, además de que le manifestó que no está de acuerdo con el tema Venezuela.

Sin embargo, la mandataria adelantó que, si Trump y los integrantes de su gobierno declaran otra cosa de nuevo, buscará una nueva llamada:

“Siempre pueden declarar ellos alguna otra cosa en algún momento y buscaremos una nueva llamada si es así, porque lo que queremos es que haya comunicación, que haya diálogo, que tengamos entendimiento, eso siempre lo hemos manifestado”.

Por otro lado, Sheinbaum dijo que la delincuencia organizada no puede catalogarse como terrorismo.

Desde la semana pasada, el presidente Trump amenazó: “Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”.

Ante ello, Sheinbaum dijo que solicitó la entrevista con el inquilino de la Casa Blanca, porque “en estas condiciones siempre es mejor buscar un diálogo, ¿no?, en vez de solamente a través de los medios o de una comunicación pública, pues es mejor hablar por teléfono”.