‘Alito’ Moreno le da la razón a Trump: ‘No frenar a los cárteles pone en riesgo relación con EU’

Alejandro Moreno, senador y líder del PRI, advirtió que Trump exige frenar el narco porque Morena no lo está haciendo bien

Los resultados tangibles contra el narcotráfico que solicitó Estados Unidos son muestra de que sí hay una advertencia hacia México, consideró Alejandro Moreno, senador y líder del PRI.

“Cuando nuestro principal socio, vecino, aliado y amigo exige resultados tangibles contra el narcotráfico, no es un simple llamado: es una advertencia.

“La incapacidad de Morena para frenar la violencia y el avance de los cárteles no sólo pone en riesgo la seguridad del pueblo de México, también compromete la relación con Estados Unidos y la estabilidad del hemisferio”, expresó en X.

Lo anterior, luego de las conversaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum con el presidente Trump, así como la comunicación de Marco Rubio, secretario de Estado, con el canciller Juan Ramón de la Fuente.

La presidenta aseguró que está descartada una intervención de Estados Unidos como hizo con Venezuela; Marco Rubio exigió resultados tangibles.

El priista destacó que drogas y fentanilo cruzan la frontera, consideró que los grupos de la delincuencia organizada sí son narcoterroristas, y la soberanía de México queda debilitada si no hay resultados.

“Ante los ojos del mundo, Morena quedó exhibido: es un gobierno hipócrita que miente. Los laboratorios de fentanilo que según destruyeron, ¡los habían montado con López Obrador! México debe ser respetado, pero para eso necesita un gobierno que dé resultados reales, no discursos vacíos”, señaló.

Marko Cortés exige que EU de resultados sobre combate al narco

Marko Cortés, senador por el PAN, comentó a El Financiero que la exigencia de “resultados tangibles” debe ser para ambos países.

“Ambas partes deben colaborar y exigirse resultados tangibles de la parte que les corresponde”.

Sobre la conversación entre los presidentes, afirmó que siempre será positiva, pero se pronunció por la transparencia en los acuerdos.

“Lo importante no es la llamada sino saber sobre qué se habló, qué se acordó y qué resultados concretos tendremos para México”, agregó el también presidente de la Comisión de Organismos Internacionales.

La presidenta se limitó a informar que la llamada duró 15 minutos y sólo le pidió hacer más contra el narcotráfico, así como la insistencia de cooperar con el envío de elementos a territorio mexicano.

Alejandro Murat, senador de Morena y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, consideró que la conversación de ambos mandatarios “da mensaje es claro y contundente: vamos por la ruta correcta”.