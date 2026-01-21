Tormenta de nieve en EU: ¿Cuándo inicia y qué estados serán afectados?

La tormenta de nieve amenaza con hasta 60 horas de temperaturas bajo cero en gran parte de Texas. (Shutterstock).

La tormenta invernal más grande de la temporada traerá un frío récord a partir del viernes mientras arrasa Texas antes de avanzar por la costa este de Estados Unidos hasta Nueva York y Boston.

Más de 175 millones de personas en todo el país se enfrentarán a nieve, lluvia, aguanieve y hielo durante el fin de semana. Unos 230 millones sufrirán frío con temperaturas de -7 grados centígrados o menos, según Brian Hurley, meteorólogo principal del Centro de Predicciones Meteorológicas de EU.

Estados afectados por tormenta de nieve en EU

Un aviso de tormenta invernal se extiende a más de mil 770 kilómetros desde Nuevo México al este, a través de Tennessee y Alabama, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Los avisos de clima invernal y las alertas de tormenta se extienden desde Dakota del Norte, a través de los Grandes Lagos, hasta el oeste de Nueva York. Al menos 222 récords diarios de frío podrían igualarse o romperse el próximo martes.

Tormenta de nieve en EU: ¿Qué afectaciones habrá?

Se prevén interrupciones en los viajes aéreos, y el frío extremo conlleva la amenaza de cortes de electricidad, especialmente en Texas, donde la red eléctrica estatal volverá a ponerse a prueba.

Los posibles apagones podrían generar condiciones peligrosas, ya que muchos residentes dependen de la electricidad para calentarse.

Se pronostica que la tormenta azote al menos cinco redes principales de Estados Unidos, incluyendo el Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas y la red más grande del país, la Interconexión PJM.

La tormenta amenaza con hasta 60 horas de temperaturas bajo cero en gran parte de Texas, dijo Hurley. El frío llegará el viernes, incluso en la Cuenca Pérmica, rica en petróleo, antes de que la lluvia, la nieve y el hielo se extiendan por todo el estado durante el fin de semana. Estas condiciones amenazan con interrumpir la producción de gas natural.

Es probable que la demanda de energía aumente durante las próximas dos semanas a medida que llega el frío, según BloombergNEF.

Tormenta de nieve en EU: ¿Dónde habrá temperaturas bajo cero?

Se pronostica que en Abilene, Texas, la temperatura bajará a -11 grados centígrados el viernes por la noche y se mantendrá por debajo del punto de congelación de 0 grados al menos hasta el domingo, según el Servicio Meteorológico Nacional.

En Midland, la temperatura bajará a -10 °C el viernes por la noche, con una máxima de -7° C el sábado y una mínima de 3 °C más tarde ese mismo día.

“El gran estado de Texas lo va a ver todo”, dijo Hurley. “Nieve en el norte, lluvia en el sur y todo lo demás”.

La tormenta traerá nieve y hielo por todo el Atlántico Sur y Medio, lo que aumentará el riesgo de cortes de electricidad generalizados y paralizará los viajes aéreos en todo Estados Unidos. Los aeropuertos del sur suelen tener menos equipos de deshielo, lo que puede provocar retrasos que repercutan en todo el sistema.

Atlanta, un importante centro de conexiones aéreas, tiene un 50 por ciento de probabilidad de acumular al menos 6 milímetros de hielo el sábado. A medida que la tormenta avanza hacia el norte el domingo, es muy probable que los retrasos y cancelaciones se extiendan a Nueva York y al noreste.

“Va a ser un gran problema”, dijo Hurley. “Sería difícil si salieras el domingo”.

Mientras tanto, la probabilidad de que nieve el domingo en Nueva York y Boston también está aumentando, afirmó. Los modelos de pronóstico computarizados han estado llevando la tormenta más al norte con cada nueva pasada.