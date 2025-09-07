ICE vuelve a la carga y realiza deportaciones masivas en Boston: Trump advierte que sigue Chicago

Agentes federales de inmigración realizaron redadas en Boston y comunidades cercanas durante el fin de semana, arrestando a docenas de personas, según un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.

La medida se produjo después de que el Departamento de Justicia presentara una demanda contra la ciudad y su alcalde, intensificando el conflicto sobre las políticas locales de santuario. Los funcionarios locales han rechazado las operaciones federales, calificándolas de extralimitaciones innecesarias y autoritarias.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó que la operación, denominada “Patriot 2.0”, siguió a una redada similar realizada en mayo. La agencia indicó que entre los detenidos se encontraban personas acusadas de agresión sexual, tráfico de drogas y actividades pandilleras, quienes habían sido liberadas de cárceles locales a pesar de las solicitudes federales de retenerlas. Las autoridades señalaron que las políticas de Boston permitían que los delincuentes peligrosos permanecieran en sus comunidades en lugar de ser deportados.

El presidente Donald Trump, que ha desplegado tropas de la Guardia Nacional y agentes de la ley federales en Washington, también ha amenazado repetidamente con enviar fuerzas a Chicago para combatir el crimen allí.

El sábado, el presidente publicó un meme en Truth Social evocando la película de la guerra de Vietnam, Apocalipsis ahora, con un título que decía: “Me encanta el olor de las deportaciones en la mañana” y diciendo que Chicago está a punto de descubrir por qué cambió el nombre del Departamento de Defensa al Departamento de Guerra.

Trump ha dicho que quiere proyectar una imagen más agresiva del Pentágono hacia los adversarios del país, pero recibió críticas por sugerir que ese enfoque podría aplicarse a nivel nacional.

“No vamos a la guerra”, declaró Trump a la prensa el domingo camino a ver la final masculina de tenis del Abierto de Estados Unidos. “Vamos a limpiar nuestras ciudades. Las vamos a limpiar (de migrantes) para que no maten a cinco personas cada fin de semana”.

El domingo, durante una entrevista con el programa “State of the Union” de CNN, se le preguntó a Tom Homan, el zar fronterizo de Trump, si se esperan medidas de seguridad en Chicago esta semana. “Por supuesto”, respondió. “Se pueden esperar medidas en la mayoría de las ciudades santuario del país”.

El gobernador demócrata de Illinois, J.B. Pritzker, rechazó la amenaza de Trump y escribió en una publicación en X que “Illinois no se dejará intimidar por un aspirante a dictador”. Aun así, los organizadores decidieron posponer un importante festival del Día de la Independencia de México, programado para el próximo fin de semana, ante el temor a una posible ofensiva migratoria. Una celebración más pequeña se llevó a cabo el sábado según lo previsto.

En el centro de Chicago, se instaló una valla antes del fin de semana cerca del juzgado federal Everett McKinley Dirksen. También se fortificó otro edificio que será utilizado por el ICE en la localidad de Broadview, al oeste del centro de Chicago.

En una conferencia de prensa el viernes, la senadora Tammy Duckworth, demócrata de Illinois, dijo que la misión de ICE duraría un mes hasta el 5 de octubre, según la información proporcionada a los legisladores de Illinois por funcionarios en una reunión en la Estación Naval de los Grandes Lagos, cerca del lago Michigan.

Dos días antes de las redadas en Massachusetts, el Departamento de Justicia demandó a Boston, a la alcaldesa Michelle Wu y al Departamento de Policía de Boston, argumentando que las ordenanzas de santuario de la ciudad obstruyen la aplicación de la ley federal. La fiscal general Pam Bondi calificó a Boston como “uno de los peores infractores de santuario en Estados Unidos”.

Wu contraatacó, acusando a la administración de extralimitación política. “Durante meses, el Departamento de Justicia de Trump, el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han estado difundiendo mentiras descaradas y amenazando con ‘desatar el caos’ en ciudades como Boston que se niegan a ceder ante su agenda autoritaria”, declaró el sábado.