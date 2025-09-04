Trump le quiere cambiar el nombre al Departamento de Defensa; lo llamará de Guerra

Donald Trump considera que Departamento de Guerra es un nombre más adecuado por si EU quiere pasar a la ofensiva. (Foto: Bloomberg)

El presidente Donald Trump firmará este viernes una orden ejecutiva que cambia el nombre del Departamento de Defensa al Departamento de Guerra, volviendo a un apodo que no se utiliza desde la década de 1940, en línea con su deseo frecuentemente expresado de aumentar las proyecciones del poderío militar de Estados Unidos.

Los planes para cambiar el nombre del departamento fueron descritos por un funcionario de la Casa Blanca bajo condición de anonimato antes de la firma. El funcionario indicó que los cambios incluirían renombrar la sala de reuniones del Pentágono como “Anexo de Guerra del Pentágono” y modificar el sitio web y la señalización del departamento. Los planes fueron reportados inicialmente por Fox News Digital.

Trump lleva mucho tiempo considerando cambiar el nombre del departamento, incluso mientras se jacta de sus esfuerzos para poner fin a las guerras en el extranjero y argumenta que merece el Premio Nobel de la Paz. En redes sociales, Trump se ha referido repetidamente al secretario de Defensa, Pete Hegseth, como el “Secretario de Guerra” y ha preguntado a sus seguidores si debería cambiar el nombre del departamento.

“Ganamos la Primera Guerra Mundial, ganamos la Segunda Guerra Mundial, lo ganamos todo, y me parece mucho más apropiado”, declaró Trump a la prensa en el Despacho Oval el mes pasado. “Defensa es demasiado defensiva y queremos ser defensivos, pero también queremos ser ofensivos si es necesario, así que me pareció un nombre más adecuado”.

El presidente parece no estar preocupado por el hecho de que un cambio de nombre oficial para el Departamento de Defensa probablemente requiera una ley del Congreso.

“Simplemente lo vamos a hacer, estoy seguro de que el Congreso estará de acuerdo, ni siquiera creo que lo necesitemos”, dijo el mes pasado.

Hegseth compartió el informe de Fox News Digital sobre X, con el nuevo nombre de su departamento. Había insinuado el cambio durante un discurso en Fort Benning el jueves, diciendo que su puesto podría tener “un nombre ligeramente diferente mañana, ya veremos”.

La actitud belicosa de Donald Trump

Trump y Hegseth han buscado proyectar una imagen más robusta para el Pentágono, y a pesar del argumento del presidente de haber puesto fin a al menos siete guerras, también ha lanzado varios ataques militares en su segundo mandato en la Casa Blanca.

Esto incluye bombardeos contra rebeldes hutíes en Yemen, un ataque contra el programa nuclear de Irán y, más recientemente, un ataque contra presuntos narcotraficantes en una lancha motora en el mar Caribe.

El presidente también ha avivado la controversia al reclutar a los militares para apoyar la aplicación de las leyes de inmigración y la seguridad fronteriza, incluido el despliegue de la Guardia Nacional (y permitiéndoles portar sus armas de servicio) como parte de su toma de control de la policía de Washington D.C.

Trump ha señalado que sus esfuerzos no se detendrán en la capital de la nación, donde posee autoridad única para supervisar a la Guardia local, sino que podrían expandirse a otras ciudades con alcaldes demócratas, como Chicago y Nueva York.

La Ley de Seguridad Nacional de 1947 fusionó el Departamento de Guerra, que databa de 1789, con el Departamento de la Marina y la Fuerza Aérea para formar el Establecimiento Militar Nacional, dirigido por el secretario de Defensa. La nueva entidad pasó a denominarse Departamento de Defensa en una enmienda de 1949 a la Ley de Seguridad Nacional.

Trump ha encargado a Hegseth la reconstrucción del ejército, que, según él, se vio considerablemente reducido durante el gobierno del expresidente Joe Biden. Su administración ha promocionado las sólidas cifras de reclutamiento como prueba de que sus medidas cuentan con un sólido apoyo público.