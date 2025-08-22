¿Qué se llevó? FBI registra casa de John Bolton, exasesor y crítico de Donald Trump

El domicilio de John Bolton, exasesor de Trump, fue cateado por agentes del FBI. (Bloomberg)

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) registró este viernes la casa del exasesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y crítico de su gobierno, John Bolton, como parte de una investigación sobre documentos clasificados, según informó el canal NBC News.

El FBI indicó que realiza una “actividad autorizada en la zona” donde reside Bolton, en el estado de Maryland. Medios digitales como The Bulwark compartieron fotografías del fuerte dispositivo policial desplegado en el lugar desde primeras horas del día.

¿Cuál es el objetivo del registro en la casa de un crítico de Donald Trump?

El registro comenzó alrededor de las 7:00 horas en la vivienda de Bolton, ubicada en Bethesda (Maryland), muy cerca de Washington. El objetivo es determinar si compartió ilegalmente o mantiene en su poder información clasificada, según fuentes cercanas a la investigación citadas por medios estadounidenses.

El director del FBI, Kash Patel, publicó esta mañana un mensaje en la red social X, en el que afirmó que “NADIE está por encima de la ley” y señaló que los agentes del FBI se encuentran en una “misión”, sin precisar si se refería a este operativo. Por su parte, su número dos, Dan Bongino, declaró que “no se va a tolerar la corrupción pública”.

Por ahora, no existen documentos judiciales públicos contra Bolton que justifiquen este registro por motivos de seguridad nacional.

¿Cuál es la historia entre Trump y Bolton?

Bolton, quien frecuentemente ofrece entrevistas para criticar la política internacional de Trump, ya enfrentó un intento fallido de la primera administración del presidente para impedir la publicación de su libro The Room Where It Happened, por supuestamente contener información clasificada.

Ocupó el cargo de asesor de seguridad nacional durante el primer mandato de Trump por un periodo de año y medio. Tras su salida, Trump afirmó que Bolton intentaba presionarlo para lanzar una acción militar contra Irán.

Más recientemente, Bolton criticó con dureza la cumbre entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, y aseguró que este último manipula al presidente estadounidense en favor de los intereses de Rusia.

Recordar que en 2023, Donald Trump fue acusado por su negativa a devolver documentos clasificados encontrados en su casa de Florida. El actual mandatario enfrentaba siete cargos, por la ocultación corrupta de documentos, conspiración para obstruir la justicia y hacer declaraciones falsas.

El mandatario se declaró inocente de los delitos federales y negó la acusación por el manejo de documentos clasificados.