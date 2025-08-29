Enfrentamiento entre la Casa Blanca y la Fed se intensifica

La demanda de la gobernadora Lisa Cook contra Trump cuestionó la acusación de fraude hipotecario de Trump y la describió como un mero pretexto para justificar su despido e intentar tomar el control de la Reserva Federal.

La relación entre el presidente Donald Trump y funcionarios de la Reserva Federal (Fed) cada vez se ensombrece más. La gobernadora Lisa Cook demandó al mandatario por intentar destituirla del cargo por presuntos engaños hipotecarios, lo que consideró como una medida para controlar el banco central.

Analistas afirman que los mercados han tomado con relativa calma estos acontecimientos, ya que la personalidad del presidente estadounidense ha brindado escenarios de fuertes represalias en diversos ámbitos que al final no se concretan como se espera, aunque sí vigilarán el avance del enfrentamiento.

La demanda de la gobernadora Lisa Cook contra Trump describe su intento de despedirla como una toma de poder que podría causar un “daño irreparable” a la economía estadounidense.

La demanda cuestionó la acusación de fraude hipotecario de Trump y la describió como un mero pretexto para justificar su despido e intentar tomar el control de la Reserva Federal.

La medida es parte de un patrón de Trump, dijo Cook, luego de su intento anterior de forzar la salida del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y presionar al banco central para que bajara las tasas de interés.

Cook solicitó a la jueza federal de distrito Jia Cobb, en Washington, que emitiera una orden de restricción temporal que impidiera que su despido por parte de Trump entrara en vigor al inicio de la demanda. La orden es necesaria, según el escrito, para preservar el statu quo en la Reserva Federal y proteger el interés público.

La denuncia de Cook describe la acción de Trump contra ella como “sin precedentes e ilegal”, argumentando que su despido, si se permite, “sería el primero de su tipo en la historia de la Junta” y “pondría en peligro la independencia de la Reserva Federal y, en última instancia, la estabilidad del sistema financiero de nuestra nación”.

Para Banamex, los ataques a la Fed son vistos como un desafío a la independencia del banco, buscando debilitar su autonomía y aumentar el control presidencial sobre decisiones de política monetaria. Lo anterior, añadieron, en un esfuerzo de guiar las tasas de interés a niveles más bajos para estimular el crecimiento económico.

Impacto moderado

Economistas del centro de análisis e información ING Think, consideraron que las presiones de Trump a la Fed son negativas para el dólar; sin embargo, la reacción cambiaria ha sido moderada, en parte, porque Jerome Powell sigue al mando de una política monetaria basada en los datos.

Janneth Quiroz, directora de análisis económico y bursátil de Monex, añadió que esta situación provoca una mayor aversión al riesgo en los mercados. Si la Reserva Federal prioriza el crecimiento, dijo, se podrían generar flujos hacia activos de refugio, volatilidad cambiaria y presiones en los rendimientos de los bonos del Tesoro.

La directora de análisis económico - financiero de Grupo Financiero Base, Gabriela Siller, agregó que “lo bueno es que seguramente la Fed va a recortar la tasa de interés, porque la inflación ha cedido y esto puede hacer que Trump le baje dos rayitas a sus presiones”.

En un análisis, UBS México indicó que la escalada hasta la destitución de la gobernadora Cook podría tener implicaciones en la forma en que los mercados financieros consideran y valoran las perspectivas a corto plazo para las tasas de interés de los fondos federales y, más allá, la curva de rendimiento y las expectativas de inflación.

VEN “COLETAZOS A MÉXICO”

Humberto Calzada, economista jefe de Rankia Latam, indicó que, en caso de materializarse una destitución en la Fed por orden de Donald Trump, se podría ver una crisis de confianza en el sistema financiero estadounidense y una marcada debilidad del dólar que podría impactar a México.

“De inicio, un contagio en los mercados financieros y la posibilidad de volatilidad en el tipo de cambio si se da un acontecimiento que atente contra la autonomía de la Fed y que sea drástico. Y, obviamente, sí se da un tema escalable económicamente, se dañaría a México”.

Quiroz añadió que, en el corto plazo, las implicaciones para México se concentran en un tipo de cambio más bajo que beneficia al sector importador y contribuye a disminuir las presiones inflacionarias. “En el mediano plazo, si Trump logra influir en la Fed, podrían implementarse recortes continuos y agresivos a la tasa de fondos federales, impulsando la economía estadounidense y, como consecuencia, favoreciendo el crecimiento económico de México”.