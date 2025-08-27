Asesor de Trump pide a Lisa Cook, ‘góber’ de la Fed, ‘tomar licencia’ mientras se resuelve su acusación

El principal asesor económico del presidente Donald Trump dijo que Lisa Cook debería tomarse una licencia mientras se litiga su estatus en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal.

“Si yo fuera ella, en su situación, me iría ahora mismo”, dijo el miércoles a la prensa Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, añadiendo que creía que era “lo más honorable”.

El lunes, Trump envió a Cook una carta diciendo que la había despedido “con efecto inmediato” del banco central, citando acusaciones de un aliado de la Casa Blanca de que ella declaró indebidamente el estatus de residencia principal en dos solicitudes de hipotecas.

Cook afirmó posteriormente que Trump carece de autoridad para destituirla y prometió interponer un recurso judicial. Hasta el momento, la Reserva Federal ha evitado aclarar la situación de Cook, limitándose a afirmar que acatará las sentencias judiciales.

Hassett, sobre quien Trump ha reflexionado abiertamente sobre nombrar como el próximo presidente de la Reserva Federal, dijo el miércoles que creía que el presidente tenía el derecho de destituir a Cook.

“El presidente tiene absoluta autoridad para despedir a un gobernador de la Reserva Federal con justa causa y creo que las acusaciones son graves”, afirmó Hassett.

Gobernadora de la Fed, hostigada por Trump, presentará demanda contra su despido

Con información de EFE