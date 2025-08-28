Lisa Cook contraataca a Trump y lo demanda por intentar expulsarla de la Fed: ‘Acusación es un pretexto’

La gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, demandó al presidente Donald Trump por su intento de despedirla por presunto fraude hipotecario, iniciando una lucha histórica sobre la independencia del banco central estadounidense.

La afirmación de Trump de que Cook puede haber mentido en solicitudes de hipotecas para obtener mejores condiciones de préstamos para un par de casas no es “causa” suficiente para despedirla porque la presunta conducta no está probada y tuvo lugar antes de su confirmación en el Senado, dijo Cook en una demanda el jueves.

“Este caso cuestiona el intento sin precedentes e ilegal del presidente Trump de destituir a la gobernadora Cook de su cargo, lo que, de permitirse, sería el primero de su tipo en la historia de la Junta”, escribió su abogado, Abbe Lowell, en la demanda ante el tribunal federal de Washington.

La demanda representa una escalada importante del creciente conflicto entre la Casa Blanca y la Reserva Federal, que se ha resistido a las exigencias de Trump de bajar las tasas de interés, incluso cuando Trump ha atacado repetidamente a Jerome Powell.

El presidente de la Reserva Federal también se ha resistido a las exigencias del presidente de que renuncie. En su demanda, Cook sugirió que los intentos de destituirlos a ella y a Powell forman parte del esfuerzo de Trump por tomar el control de la Reserva Federal.

La presentación de Cook sigue su promesa de principios de esta semana de luchar para terminar su mandato que vence en 2038. Le pidió a un juez que emitiera inmediatamente una orden que bloquee el esfuerzo de Trump de removerla y prohíba a la Reserva Federal tomar cualquier medida para llevar a cabo la demanda del presidente.

Cook solicitó una audiencia de emergencia sobre su solicitud de una orden temporal. El caso fue asignado a la jueza federal de distrito Jia Cobb, designada por el expresidente Joe Biden.

“Las acusaciones hipotecarias en su contra son un pretexto para lograr su pronta destitución y dejar vacante un puesto que el presidente Trump pueda ocupar y promover su agenda para socavar la independencia de la Reserva Federal”, según la denuncia.

Trump asegura que es legal despedir a Lisa Cook de la Fed

Después de presentar la demanda, la Casa Blanca dijo que Trump estaba actuando legalmente.

“El presidente determinó que existían motivos para destituir a un gobernador, acusado con fundamento de mentir en documentos financieros, de un puesto altamente sensible en la supervisión de instituciones financieras”, declaró el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, en un comunicado.

“La destitución de un gobernador con causa justificada mejora la rendición de cuentas y la credibilidad de la Junta de la Reserva Federal, tanto ante los mercados como ante el pueblo estadounidense”.

En la denuncia, Cook dice que una disputa política no constituye una “causa” para la destitución, como tampoco lo hace “una afirmación engañosa de que alguien “potencialmente” cometió un delito, uno que no está probado, no ha sido acusado y no está relacionado con la conducta oficial”.

Las afirmaciones de Trump de que existe una razón para destituir a Cook “no convierten mágicamente esa base en motivo para una destitución ‘con causa’”, según la demanda.

Los fallos sobre el caso en los próximos días y semanas podrían aumentar las preocupaciones de los inversores de que los esfuerzos del presidente socavarán la independencia del banco central, un supuesto fundamental de los mercados estadounidenses que sustenta las calificaciones crediticias del país.

Cook presentó una demanda días después de que Trump le escribiera una carta, que publicó en las redes sociales, en la que decía que la destituiría inmediatamente debido a su “conducta engañosa y potencialmente criminal en un asunto financiero”.

La publicación de Trump se produjo tras una denuncia en redes sociales del director de la Agencia Federal de Financiamiento de Viviendas, Bill Pulte, quien afirmó que Cook mintió en las solicitudes de préstamo de 2021 para dos propiedades —en Michigan y Georgia— al afirmar que usaría cada propiedad como su residencia principal para obtener condiciones de préstamo más favorables. Pulte indicó que las solicitudes se presentaron con dos semanas de diferencia.

La demanda alega que el presunto fraude hipotecario ocurrió antes de la confirmación de Cook en el Senado y que no se le dio la oportunidad de responder a las acusaciones antes de que Pulte remitiera el asunto a una investigación penal. Cook no ha sido acusada de ninguna irregularidad.