Intensa tormenta invernal en Nueva York cancela más de mil vuelos

La ciudad de Nueva York emitió una alerta de viaje al advertir que las bajas temperaturas dificultan el derretimiento de la nieve. (EFE).

Más de mil 700 vuelos fueron cancelados en Estados Unidos debido a una intensa tormenta invernal que afecta al noreste del país, con la mayor parte de las interrupciones concentradas en los principales aeropuertos del área metropolitana de Nueva York, según datos del sitio especializado FlightAware.

Aproximadamente la mitad de las cancelaciones correspondían a vuelos con origen o destino en los aeropuertos de LaGuardia, John F. Kennedy y Newark, mientras que las terminales de Detroit, Filadelfia y Boston también registraron importantes retrasos y anulaciones a lo largo de la jornada.

Ante el avance del temporal, la ciudad de Nueva York emitió una alerta de viaje al advertir que las bajas temperaturas dificultan el derretimiento de la nieve, lo que incrementa el riesgo de condiciones resbaladizas y peligrosas en carreteras y vías urbanas.

Las autoridades instaron a los residentes a limitar los desplazamientos no esenciales mientras persistan las condiciones adversas.

El Servicio Meteorológico Nacional extendió una alerta de tormenta invernal desde la ciudad de Nueva York hasta el noreste de Nueva Jersey, el valle del Bajo Hudson y zonas de Long Island y Connecticut, donde algunas áreas podrían registrar acumulaciones de nieve superiores a los 25 centímetros en las franjas más intensas.

Las autoridades prevén que el sistema continúe afectando la región durante las próximas horas, con impacto tanto en el transporte aéreo como terrestre.

Fue en diciembre del 2022 cuando el gobierno de EU declaró estado de emergencia por la tormenta invernal ‘Elliot’.

¿Cómo fue el paso de la tormenta invernal ‘Elliot’ en EU?

La tormenta invernal ‘Elliot’ fue calificada como única en una generación por las autoridades meteorológicas del país.

‘Elliot’ dejó al menos 50 personas muertas y el presidente Joe Biden aprobó una declaración federal de emergencia por desastre.

Así lo informó en su momento Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, en un comunicado a través de redes sociales.

“@POTUS (Joe Biden) aprobó nuestra solicitud de una declaración federal de emergencia por desastre mientras ayudamos al oeste de Nueva York a recuperarse de esta tormenta de nieve histórica”, escribió.

La tormenta ha causado gélidas temperaturas desde los Grandes Lagos, cerca de Canadá, hasta el río Grande, en la frontera con México.

‘Elliot’ dejó a miles de personas atrapadas en sus casas y en las carreteras, miles de pasajeros varados en Nochebuena por la cancelación de vuelos y miles de hogares sin luz por el colapso de la infraestructura eléctrica.