Fuuuuusión: ARMY y las Harries se unen para ‘darle lata’ a la Profeco tras venta de boletos para BTS

Los fandom de Harry Styles y BTS pidieron transparencia en los precios y venta de boletos a Ocesa. (Créditos: EFE)

La unión hace la fuerza: El ARMY, fans de BTS, se unieron a las Harries, fandom de Harry Styles, para pedir a la Profeco que ‘obligue’ a Ocesa y libere los precios de los boletos para las presentaciones del exintegrante de One Direction y al mismo tempo denunciar presuntas irregularidades.

Las denuncias colectivas comenzaron luego de la preventa de BTS y sus conciertos en el Estadio GNP Seguros para mayo de 2026 y se intensificaron durante la venta general.

Entre las principales quejas que presentan ante la Profeco es que algunas personas, con previo registro, no pudieron acceder a la fila virtual de la plataforma Ticketmaster y comprar boletos para BTS.

BTS confirmó tres conciertos para la CDMX en 2026. (Foto: EFE) (EFE)

¿Cuáles son las peticiones del ARMY y las Harries ante Profeco?

En redes sociales se viralizaron diferentes hashtags, principalmente en X, luego de que se confirmaron los conciertos de Harry Styles en México y al mismo tiempo ocurría el proceso de venta de boletos para BTS.

Las exigencias vinieron primero desde el frente con el ARMY, quienes consiguieron que Ocesa publicara los costos de las entradas.

Pero luego comenzaron a difundirse documentos con miles de visualizaciones donde realizaron las siguientes peticiones y el señalamiento de irregularidades:

Irregularidades y Exigencias del ARMY

Preventa anunciada exclusiva como digital, pero habilitaron venta física en taquilla

Compra masiva por revendedores

Reventa con precios calificados como excesivos

Precios dinámicos aplicados sin aviso previo

Fallas de la plataforma digital Ticketmaster

Falta de medidas para garantizar el acceso equitativo

Investigación de Profeco

Cancelación de boletos irregulares

Sanciones por precios dinámicos

Respeto a las condiciones de venta originales

Supervisión digital y en taquilla

En el caso de los fans de Harry Styles solicitan a la Profeco los siguientes puntos para que se apliquen durante la preventa:

Precios anticipados con claridad

No aplicar tarifa dinámica o avisas previamente

Mapa del inmueble dividido por zonas

Sin cambios a lo establecido previo a la venta

¿Cuándo son los conciertos de Harry Styles en México y cuándo es la preventa?

El cantante británico Harry Styles confirmó su próxima gira mundial titulada Together, Together, una serie de conciertos que lo traen de regreso a México como parte de un recorrido por siete grandes ciudades. La Ciudad de México figura entre las sedes clave de este tour, marcando el retorno del artista tras el éxito rotundo de Love On Tour en 2022.

El intérprete de 31 años dio a conocer que ofrecerá dos conciertos en el Estadio GNP Seguros, programados para el 31 de julio y 1 de agosto, apenas días después de anunciar el lanzamiento de su nuevo sencillo Aperture, previsto para este jueves. La expectativa entre sus seguidores es alta, especialmente ante la llegada de su cuarto álbum de estudio, Kiss All The Time. Disco, Occasionally, que se estrenará el 6 de marzo.

La venta de boletos comienza el 28 de enero con una preventa exclusiva para clientes Banamex, mientras que el acceso para el público general se habilitará un día después, el 29 de enero.

Harry Styles regresa a México con dos conciertos en el Estadio GNP. (Foto: AP) (FOTO: AP)

BTS consigue soldout para conciertos en México en menos de una hora

Por otro lado, la fiebre por los conciertos internacionales también se hizo notar con BTS, cuyos boletos para sus presentaciones en la capital mexicana se agotaron en menos de una hora tras el inicio de la venta general, según datos de Ticketmaster. La llegada de la agrupación surcoreana, considerada una de las más influyentes del k-pop, ha generado una expectativa sin precedentes.

El grupo ofrecerá tres conciertos en el Estadio GNP Seguros los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026, consolidando a la Ciudad de México como uno de los destinos musicales más relevantes de la región.