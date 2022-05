‘Pensé que no lo necesitaba’: Harry Styles habla sobre su proceso en terapia

El cantante Harry Styles, quien saltó a la fama como integrante de One Direction, habló sobre los prejuicios que tenía sobre recibir apoyo psicológico y cómo se rehusaba a la terapia hasta hace cinco años, que decidió hacer algo por su salud mental.

Styles pensaba que recibir asesoramiento significaba que algo estaba mal con él, pero luego de darle una oportunidad el también actor aseguró que lo ha ayudado a hacerle frente a los obstáculos en su trayectoria en la industria musical y su entorno personal.

“Pensé que significaba que estabas roto. Quería ser el que pudiera decir que no lo necesitaba”, argumentó a Better Homes & Gardens vía Page Six.

Asimismo, quien reveló que ha trabajado la necesidad que siente por ser agradable ante los demás (como al inicio de su carrera en X-Factor), también afirmó que la pandemia causada por la COVID-19 le dio la oportunidad de cambiar su estilo de vida por uno menos acelerado.

“Creo que aceptar vivir, ser feliz, sufrir en los extremos, eso es lo más vivo que puedes estar. Perderlo llorando, perderlo riendo, no hay manera, yo no lo creo, de sentirte más vivo que eso”, añadió.

Styles en ‘Don’t Worry Darling’

En septiembre de este año llegará a los cines la cinta Don’t Worry Darling, que Styles protagoniza junto a Florence Pugh. El filme es dirigido por Olivia Wild –quien actualmente es pareja del intérprete de ‘As it was’– con un guión de Katie Silberman.

Ambientada en los años 50, este thriller psicológico retrata la historia de Alice y Jack, quienes trabajan en un proyecto de alto secreto, por lo que viven en una ciudad cuyas necesidades son satisfechas por la compañía. Sin embargo, pronto las mujeres comienzan a sospechar que algo sucede, por lo que comienzan las preguntas mientras las situaciones se vuelcan cada vez más extrañas en la cotidianeidad de Alice.