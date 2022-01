Harry Styles: razones por las que se ha convertido en un ícono de la música y moda

Desde que Harry Styles anunció las ciudades en las que presentará su Love On Tour en 2022, que incluye tres fechas en nuestro país, el cantante logró colocarse rápidamente en tendencia, algo que en realidad no es nuevo.

Tras su salida de One Direction, Harry Styles se ha establecido como uno de los artistas más grandes e influyentes de la música. Su álbum debut homónimo se convirtió en uno de los diez más vendidos del año en el mundo y tuvo la mejor primer semana de ventas de un artista masculino en la historia.

Y no solo en la música: cine, moda y hasta emprendimiento son solo algunos de los tópicos en los que ha incursionado el artista y se ha destacado de una manera impresionante. Te contamos cinco razones por las cuales el artista británico es uno de los favoritos del momento.

Harry Styles y la actuación; llegó a Marvel

El artista ha participado en documentales, series y programas de televisión como iCarly, Saturday Night Live (5 episodios), Harry Styles at the BBC y The Late Late Show with James Corden (2 episodios).

En cine también ha tenido papeles destacados, entre ellos el de Alex, un soldado del ejército británico para la película ‘Dunkerque’, de Christopher Nolan. La cinta se desarrolla en 1940, donde soldados civiles luchan por mar y tierra para evacuar al ejército británico y a sus aliados de Dunkerque.

Su actuación más reciente fue en la película Eternals, de Marvel, en la que interpretó a Eros durante una escena post créditos donde el cantante Harry Styles dice: ‘Soy Eros’, sin dar más detalles al respecto.

Se especula que podría haber una segunda entrega de Eternals, donde Eros se incorpore totalmente a la trama. Esto va de la mano con los rumores que hubo hace algunos meses sobre un supuesto contrato que firmara Harry Styles para participar en cinco películas de Marvel Studios interpretando a Eros, pero esta información no es oficial y mucho menos ha sido confirmada.

Pleasing, por Harry Styles

En noviembre del año pasado, el compositor lanzó Pleasing, su nueva línea de artículos de cuidado personal y belleza. Se trata de una marca sostenible y vegana, según indica.

Actualmente, Pleasing cuenta con esmaltes para uñas llamados ‘Perfect Pearl’, cuyos colores están inspirados en las perlas y las ostras. Vienen en tonos brillantes y mate.

También hay un artículo llamado ‘The Pleasing Pen’: un suero para el contorno de los ojos y los labios (tiene dos extremos), que contiene un pequeño rodillo. Está hecho con sal hialurónica, arándano natural y quimbombó, según la tienda. Y siguiendo con la línea de sueros ‘The Pearlescent Illuminating Serum’, es un suero para la piel.

Los artículos están pensados para todas las personas, es decir, son de género neutro, y han recibido gran aceptación.

Harry y su apoyo a causas nobles

El cantante de ‘Sign of the times’ siempre se ha caracterizado por ayudar a causas nobles y organizaciones sin fines de lucro.

Un gran ejemplo de ello es la primera gira mundial que realizó como solista, con la cual vendió casi un millón de boletos durante sus 89 conciertos, y de las ganancias se donaron aproximadamente 1.2 millones de dólares a 62 organizaciones benéficas alrededor del mundo, según declaró E! News.

E! News compartió algunas cifras sobre acciones sustentables que promovió Styles y que se llevaron acabo durante su Live On Tour: promovió la conservación del agua y salvó el equivalente a 10 mil botellas de plástico por parte de sus fans y 3,200 por parte de la banda y su equipo; igualmente, reciclaron más de 6,500 galones de agua provenientes de autobuses, oficinas, vestidores y otras áreas del detrás de escenas.

Aunque él no comentó nada en su momento, también se supo que uno de sus drásticos cambios de look (apareció con cabello corto después de mucho tiempo dejándolo largo) fue debido a que donó su cabello a Little Princess Trust, una organización que crea pelucas para niñas con cáncer.

Esto por mencionar solo algunas de las acciones que ha hecho el rtista para apoyar a diferentes personas dentro de sus posibilidades.

Apoyo a la comunidad LGBT+

El apoyo que ha mostrado a la comunidad LGBT+ también ha sido aplaudible, pues es de los pocos artistas que durante sus conciertos expresa el amor que siente por todas las personas, sin importar género u orientación sexual; incluso ha ondeado con orgullo la bandera LGBT como símbolo de apoyo.

Pero no solo eso; por ejemplo, se sabe que durante uno de sus conciertos ayudó a una fan para confesarle a su madre su orientación sexual a través de un cartel escrito por ella que leyó el artista en el escenario.

También ha promovido la inclusión social, asegurando que en sus conciertos busca que todos se sientan seguros y confiados de ser quienes son, sin dejarse llevar por etiquetas o apariencias.

Estilo que rompe esquemas

Harry Styles también ha logrado posicionarse como un ícono de la moda por su estilo tan desenfadado y hasta irreverente para algunos: uñas con esmalte y diferentes diseños, vestimenta en colores pastel, jorería y accesorios de diferentes estilos, prendas de género neutro, maquillaje e incluso faldas y vestidos son algunas con las que se le ha visto modelar para marcas como Gucci y revistas como Vogue.

El mensaje que busca enviar el artista es que la seguridad y amor propio es lo más importante, sin importar qué uses o cómo lo uses. Por ejemplo, durante Met Gala de 2019 decidió usar un conjunto que fue criticado por ser ‘demasiado femenino’, cosa que a él no le importó y logró captar las miradas de todos los asistentes y medios.