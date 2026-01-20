¿Quiénes son Monsta X, banda de k-pop por la que Maynez pidió a Profeco transparencia en venta de boletos?

Monsta X tendrá dos conciertos en México, y Jorge Álvarez Maynez pidió transparencia en la venta de boletos.

El furor por el k-pop está a todo lo que da en nuestro país gracias a la visita de BTS a México, aunque no es la única banda que vendrá este año: Monsta X dará dos conciertos en tierra azteca, y Jorge Álvarez Maynez lo sabe.

Cuando BTS anunció fechas en México, Maynez solicitó a Profeco claridad en condiciones de venta, lo que incluía el mapa de BTS en el Estadio GNP Seguros, así como los precios de entradas desde antes de la preventa.

Ahora, el político de Movimiento Ciudadano hizo lo mismo para el show de Monsta X, banda de k-pop con millones de oyentes mensuales y miles de fans mexicanos.

“Las MONBEBES solo querían disfrutar el concierto, pero se volvió todo un show: precios inflados y beneficios poco claros”, expresa en una publicación vía Facebook.

¿Qué le pidió Maynez a la Profeco por conciertos de Monsta X?

A través de un documento dirigido al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el excandidato a la presidencia de México solicitó información clara y precisa con relación a los eventos que se celebrarán en junio próximo.

“Acudo a ejercer derecho de petición con el objeto de solicitar información clara, completa y previa respecto del proceso de venta de boletos para el evento musical de la banda MONSTA X (…) cuya organización y comercialización de boletaje se ha informado estará a cargo de la empresa Tichetmaster“, se lee en el documento.

La principal preocupación de Álvarez Maynez es que todo el proceso, desde la publicación de información previa a la venta hasta la venta general, se realice de forma transparente y poniendo en primer lugar los derechos del consumidor, “particularmente en eventos de alta demanda que involucran a miles de personas”.

¿Quiénes son Monsta X?

Desde su debut en 2015, Monsta X se ha consolidado como uno de los grupos de K-pop con presencia constante en el mercado internacional.

Formado por la agencia surcoreana Starship Entertainment, el colectivo debutó tras competir en el programa de supervivencia No.Mercy, donde se seleccionó a los miembros que conformarían el grupo.

Origen y evolución de Monsta X

Desde sus primeros pasos, su sonido se caracterizó por una mezcla de géneros y energía escénica que llamó la atención de públicos dentro y fuera de Corea del Sur.

A partir de 2016, con lanzamientos como The Clan Part.1: Lost y The Clan Pt.2: Guilty, se posicionaron en listas musicales, incluyendo apariciones en el Billboard World Albums Chart.

La expansión fuera de Asia fue un objetivo desde etapas tempranas. En 2018, Monsta X se convirtió en el primer grupo de K-pop en participar en la gira estadounidense iHeartRadio Jingle Ball Tour.

Monsta X es una banda de k-pop formada en 2015. (SHutterstock)

Miembros y roles dentro del grupo

Los seis integrantes de Monsta X combinan diversas habilidades entre canto, rap y baile:

Shownu : líder y bailarín principal, reconocido por su presencia escénica y coordinación de grupo.

: líder y bailarín principal, reconocido por su presencia escénica y coordinación de grupo. Minhyuk : vocalista y figura frecuente en programas de entretenimiento.

: vocalista y figura frecuente en programas de entretenimiento. Kihyun : principal vocalista, ha participado activamente en composiciones y proyectos personales.

: principal vocalista, ha participado activamente en composiciones y proyectos personales. Hyungwon : sub-líder, bailarín y DJ bajo el nombre artístico H.ONE.

: sub-líder, bailarín y DJ bajo el nombre artístico H.ONE. Joohoney : rapero principal con incursiones en producción musical.

: rapero principal con incursiones en producción musical. I.M: rapero y compositor con lanzamientos en solitario, además de apoyos en roles de radio y transmisión.

Originalmente eran 7 integrantes de la banda. Sin embargo, el cantante y bailarín Wonho salió de la banda en 2019.

Discografía y presencia internacional

El primer lanzamiento oficial fue el EP Trespass, publicado el 14 de mayo de 2015, que marcó su entrada al mercado musical con un estilo que combinaba hip hop, EDM y R&B.

A lo largo de su carrera, Monsta X ha publicado múltiples EPs y álbumes como Shot Out o FOLLOW, que obtuvieron premios en programas musicales coreanos y consolidaron su presencia.

Durante 2020, el grupo alternó lanzamientos coreanos y en inglés, destacando álbumes como All About Luv, que alcanzó posiciones relevantes en la lista Billboard 200 en Estados Unidos.

Hasta ahora, tiene 13 EPs publicados, mientras sus álbumes de estudio son:

The Clan Pt. 2,5: Beautiful (2017)

(2017) Piece (2018)

(2018) Take.1 Are You There? (2018)

(2018) Take.2 We Are Here (2019)

(2019) Phenomenon (2019)

(2019) All About Luv (2020)

(2020) Fatal Love (2020)

(2020) Flavors of Love (2021)

(2021) The Dreaming (2021)

Además, en 2025 lanzaron una regrabación llamada Now Project Vol.1, así como un EP llamado The X, con seis canciones.

Monsta X en México: Fechas y sedes de sus conciertos

Después de mucha espera para las MONBEBES mexicanas, Monsta X viene a México para promocionar precisamente su último EP con la gira The X: Nexus.

A diferencia de los conciertos de BTS, la agrupación coreana contempló dos ciudades mexicanas para presentar temas como ‘HERO’, ‘MIDDLE OF THE NIGHT’ y ‘Love Killa’, por mencionar algunos de sus éxitos. Las fechas confirmadas son:

4 de junio: Auditorio Nacional, Ciudad de México

6 de junio: Escenario GNP Seguros, Monterrey, Nuevo León.

Además de México, Brasil y Chile están incluidos en sus fechas para América Latina, que serán a mediados de 2026.

Precios para Monsta X en México

Una de las principales razones por las que Jorge Álvarez Maynez pidió la intervención de Profeco es por los precios para los shows de Monsta X, que ascienden a más de 12 mil pesos con cargos por servicio de Ticketmaster.

Además, no se especifica con claridad qué incluye cada boleto, sobre todo los más caros, a los que llaman ‘Super experiencia VIP’.

Estos son los precios para ambas fechas, mismos que no incluyen cargos por servicio de la boletera encargada.

CDMX

Super VIP Experience: 11 mil 990 pesos.

Preferente B: 5 mil 990 pesos.

Preferente C: 5 mil 790 pesos.

Preferente D: 5 mil 450 pesos.

Luneta A: 4 mil 450 pesos.

Luneta B: 3 mil 990 pesos.

Luneta C: 3 mil 790 pesos.

Balcón A: 3 mil 200 pesos.

Balcón B: 2 mil 990 pesos.

Balcón C: 2 mil 790 pesos.

Primer Piso A: 2 mil 290 pesos.

Primer Piso B: 2 mil 190 pesos.

Primer Piso C: 2 mil 090 pesos.

Primer Piso D: mil 990 pesos.

Segundo Piso A: mil 590 pesos.

Segundo Piso B: mil 490 pesos.

Segundo Piso C: mil 390 pesos.

Segundo Piso D: mil 290 pesos.

Monterrey