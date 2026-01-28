Atacan a balazos a Sergio Torres, presidente estatal de Movimiento Ciudadano en Culiacán

El ataque se da un día después de que un comando de cuatro personas repelió a balazos un operativo encabezado por el secretario de Seguridad de Culiacán.

Dos diputados del partido Movimiento Ciudadano (MC) fueron atacados a balazos este miércoles 28 de enero cuando viajaban en una camioneta en Culiacán.

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, afirmó que hay un “operativo de búsqueda y captura” activo en la ciudad para capturar a los responsables del atentado.

“Me he comunicado con la titular de la Fiscalía General del Estado, para efecto de que se actúe con prontitud y celeridad en la investigación que se ha abierto con motivo de estos hechos”, publicó en su cuenta de X.

¿Qué sabemos del ataque contra diputados de Movimiento Ciudadano en Sinaloa?

Los hechos ocurrieron poco después de las 12:00 horas en el Paseo Niños Héroes, a casi cuatro calles del Palacio Municipal de la capital Culiacán.

Los diputados Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda viajaban en una camioneta blanca hacia el poniente de la ciudad, cuando fueron atacados a balazos por un comando.

Los legisladores fueron auxiliados y llevados a un hospital privado cercano. Hasta el momento se ignora de su estado de salud.

Sergio Torres es presidente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa. Fue presidente municipal de Culiacán y diputado por el PRI en años anteriores, mientras que Elizabeth es actualmente diputada local por el partido naranja.

De acuerdo con el gobernador Rocha, un ciudadano más de nombre Gonzalo Quintero Baca también resultó lesionado. “Instruí a Cuitláhuac González Galindo, secretario de Salud del Estado, se traslade a los hospitales donde han sido ingresados y supervise personalmente la atención que se les brinda”, añadió.

Este ataque ocurre un día después de que el coronel Alejandro Bravo, secretario de Seguridad de Culiacán, saliera ileso de una balacera con un grupo armado cerca del aeropuerto internacional de la ciudad.

En un operativo al poniente de la capital de Sinaloa, un grupo de cuatro gatilleros disparó en contra de una unidad en la que iba el coronel. Cuatro personas fueron detenidas, incluyendo a un menor de edad de 17 años.