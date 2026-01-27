VIDEO: Atacan a balazos a secretario de Seguridad de Culiacán en atentado fallido; el coronel salió ileso

Entre los cuatro detenidos por el ataque contra el secretario de Seguridad de Sinaloa está un menor de edad.

Ataques contra fuerzas de seguridad en Culiacán: El coronel Alejandro Bravo, secretario de Seguridad Pública Municipal, resultó ileso en un tiroteo durante la mañana de este 26 de enero, que provocó la suspensión de clases en el poniente de la ciudad y terminó con la detención de cuatro personas.

¿Cómo fue el atentado contra el secretario de Seguridad de Culiacán?

Alrededor de las 8:00 horas, el jefe policiaco acudió con elementos a verificar el reporte de una llamada que denunció la presencia de hombres armados por el fraccionamiento Terranova, cercano al Aeropuerto Internacional de Culiacán.

Al llegar, los policías municipales fueron agredidos a balazos. Los delincuentes lanzaron ‘ponchallantas’ en su huida y se desató una balacera y persecución por varias calles del sector poniente de Culiacán, ciudad donde fue capturado ‘El Señor de la Silla’.

Hubo balazos cerca de un jardín de niños, por lo que se suspendieron las clases en escuelas cercanas a la zona de enfrentamiento.

¿Cuántas personas fueron detenidas tras el enfrentamiento?

Después de la balacera fueron detenidos cuatro civiles, quienes fueron identificados como

Samuel ‘N’ de 25 años.

Roland ‘N’ de 22 años.

Josué ‘N’ de 19 años.

José ‘N’ de 17 años.

Las autoridades les asegurados con cuatro armas largas, equipo táctico y una camioneta Hyundai, línea Tucson.

El coronel Alejandro Bravo resultó ileso, pero un policía municipal resultó herido por esquirlas de bala. Las heridas no pusieron su vida en peligro y fue atendido por la Cruz Roja.

Durante los acontecimientos, un padre y un hijo que viajaban en un automóvil chocaron contra una camioneta estacionada frente a una escuela, esto porque el enfrentamiento ocurrió justo en el horario de entrada a clases.

Ante el temor de mayores consecuencias, las autoridades educativas suspendieron las clases en algunos planteles educativos del sector básico y permitieron que los padres de familia recogieran a sus hijos.

Sin embargo, no todos los niños fueron recogidos. Los menores de edad fueron resguardados en dos escuelas en la colonia Bachigualato en la periferia del Aeropuerto Internacional de Culiacán.