Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 29 de enero: Síguela aquí en vivo

Conoce los temas destacados de ‘la mañanera’ de la presidenta Claudia Sheinbaum este jueves 29 de enero.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera este jueves 29 de enero. (Cuartoscuro)
La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza ‘la mañanera’ de este jueves 29 de enero. La noche del día anterior, informó que el horario de la conferencia sería modificado e iniciará a las 9:00 horas.

Se espera que la mandataria ofrezca información tras el ataque contra Sergio Torres, exalcalde de Culiacán, y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, diputada estatal, ambos pertenecientes a Movimiento Ciudadano.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 28 de enero?

Durante la mañanera del 28 de enero, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que a partir de la próxima semana comenzará la reparación integral del daño a los familiares de las víctimas del tren Interoceánico.

A las personas afectadas se les hará la propuesta de la aseguradora, que es parte integral de la solución. Los montos serán diferenciados, tomando en cuenta diversas circunstancias, confirmaron las autoridades.

A la par, la mandataria volvió a referirse a los envíos de petróleo a Cuba. Aclaró que su gobierno no confirmo ni negó que se vaya a suspender la entrega de crudo a la isla, pero que la ayuda humanitaria continuará.

