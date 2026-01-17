Detienen en Hidalgo a Alejandro Rosales Castillo, uno de los 10 más buscados por el FBI

Autoridades mexicanas detuvieron a uno de los fugitivos más buscados por el FBI en Pachucha, Hidalgo. (Gabinete de Seguridad)

Omar García Harfuch informó sobre la detención de Alejandro Rosales Castillo, uno de los más buscados por el FBI, quien se ocultaba de las autoridades en Pachuca, Hidalgo.

El sujeto figuraba en la lista de los 10 más buscados del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) desde 2017 y tenía una recompensa de 250 mil dólares por información que condujera a su captura.

Rosales Castillo cuenta con una ficha roja de Interpol y una orden de arresto con fines de extradición por los delitos de asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado.

¿Cómo se logró la detención de Alejandro Rosales Castillo?

García Harfuch detalló que la detención de Rosales Castillo ocurrió tras un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

El operativo contó con la cooperación del FBI, que proporcionó información sobre la ubicación del sujeto para concretar su captura.

Con base en los datos aportados por la agencia estadounidense, las autoridades mexicanas realizaron labores de vigilancia en distintas zonas del municipio y recorridos de seguridad, hasta que elementos de la SSPC identificaron a Alejandro Rosales por sus características físicas.

“Derivado de trabajos de inteligencia y del intercambio de información con el FBI, elementos de la SSPC y la FGR realizaron un despliegue coordinado en Pachuca, Hidalgo, donde fue detenido Alejandro ‘N’, quien cuenta con ficha roja y orden de arresto con fines de extradición”, informó el secretario de Seguridad.

¿Cuál es el crimen que presuntamente cometió Alejandro Rosales Castillo?

Alejandro Rosales presuntamente asesinó a su excompañero de trabajo, “Sandy” Ly Le, de 23 años, en Charlotte, Carolina del Norte, en 2016, informó Kash Patel, director del FBI.

El funcionario destacó que con esta detención suman cinco los fugitivos de la lista de los 10 más buscados del FBI que fueron arrestados desde principios de 2025, inicio de la administración de Donald Trump.

El director del FBI reconoció el trabajo de sus “socios”, entre ellos el Gobierno de México, el Departamento de Estado y el Servicio Secreto de Estados Unidos.

Precisó que Alejandro Rosales permanecerá bajo custodia de las autoridades mexicanas en espera de su extradición a Carolina del Norte, donde es requerido para enfrentar a la justicia.