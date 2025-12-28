‘Después de 20 años de intentos fallidos’: ¿Por qué el edificio central del FBI cerrará de manera permanente?

El Edificio J. Edgar Hoover, actual sede del FBI, ha sido criticado por su deterioro y por no cumplir con las necesidades de la agencia.

Otro cambio más hecho por la administración de Donald Trump: La histórica pero ya envejecida sede del Buró Federal de Investigaciones o FBI por sus siglas en inglés en Washington será “cerrada de manera permanente”, como parte de un plan para trasladar al personal al edificio que anteriormente ocupaba la ahora extinta Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), explicó el director Kash Patel.

“Después de más de 20 años de intentos fallidos, finalizamos un plan para cerrar permanentemente la sede Hoover del FBI y trasladar a la fuerza laboral a una instalación segura y moderna”, escribió Patel esta semana en X (antes Twitter).

El director del FBI nombrado por Trump añadió que la medida permitirá ahorrar recursos de los contribuyentes y atender mejor las necesidades de la agencia.

¿Cómo es el edificio del FBI que cerrará para siempre?

Construido en estilo brutalista y ubicado sobre la avenida Pennsylvania, el edificio J. Edgar Hoover fue inaugurado en 1975 y desde hace años ha sido blanco de críticas por su deterioro y por ya no ser adecuado para las operaciones del FBI. No obstante, la disputa sobre si debía reubicarse la sede y hacia dónde hacerlo se prolongó durante años.

Si finalmente se concreta el traslado al Ronald Reagan Building and International Trade Center, el FBI mantendría a su alta dirección cerca del Departamento de Justicia, la Casa Blanca y otras instituciones federales.

Estado de EU amenaza con demandar al Gobierno de Trump por sede del FBI

Sin embargo, la decisión representa un revés para Maryland, estado al que en 2023 se le había prometido albergar la nueva sede tras un proceso de búsqueda que derivó en que el Congreso aprobara recursos para construirla en el suburbio de Greenbelt, en las afueras de Washington.

El gobernador de Maryland, Wes Moore, del Partido Demócrata, y autoridades estatales presentaron en noviembre una demanda para impedir que el plan de Greenbelt sea cancelado.

“No permitiremos que la administración Trump arrebate lo que el condado de Prince George’s ganó y niegue a sus comunidades los beneficios transformadores que este proyecto traería”, declaró el fiscal general estatal, Anthony Brown.

La Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés) explicó que el sitio en Maryland fue elegido porque ofrecía “el menor costo para los contribuyentes; el mayor acceso en transporte para empleados y visitantes del FBI, y la mayor certidumbre en el calendario de ejecución del proyecto”.

“La administración de Trump está intentando redirigir esos fondos, lo que no solo socava la intención del Congreso, sino que también asesta un golpe a las mujeres y hombres del FBI, ya que sabemos que una sede ubicada dentro del Distrito no satisfaría sus necesidades de seguridad”, señalaron.

No obstante, Kash Patel ha respaldado desde hace tiempo las exigencias del presidente Donald Trump para buscar una alternativa distinta.

“Yo cerraría el edificio Hoover del FBI desde el primer día y lo reabriría al siguiente como un museo del ‘Estado profundo’”, dijo Patel el año pasado en el pódcast The Shawn Ryan Show, tras la reelección de Trump.