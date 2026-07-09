El clima también causa inflación

Entendemos la inflación como un fenómeno monetario, financiero o energético principalmente. Ese es el paradigma que aprendimos y con el cual hemos convivido siempre. Sin embargo hoy, una nueva variable está ganando protagonismo en la economía global, y ese es el clima.

Las señales están por todas partes. Sequías prolongadas reducen rendimientos agrícolas. Lluvias torrenciales destruyen cosechas. Huracanes afectan cadenas logísticas. Olas de calor disminuyen la productividad ganadera y alteran ciclos de cultivo. Los fenómenos extremos, antes considerados excepcionales o atípicos, comienzan a convertirse en una constante que impacta directamente la disponibilidad y el precio de los alimentos todos los días.

Las consecuencias llegan rápidamente a las mesas de los hogares. Frutas, verduras, cereales, carne, leche y numerosos productos básicos experimentan incrementos de precio cuando las condiciones climáticas afectan la producción o dificultan el transporte. Lo que antes se consideraba una fluctuación temporal ahora empieza a mostrar características estructurales de largo plazo.

El problema es especialmente relevante para América Latina. Nuestra región posee una enorme riqueza agrícola y alimentaria, pero también una alta exposición a eventos climáticos extremos. Muchas de las economías latinoamericanas dependen significativamente de la producción agropecuaria y, al mismo tiempo, millones de familias destinan una proporción importante de sus ingresos a la compra de alimentos.

Cuando el clima golpea al campo, la afectación se multiplica. Los productores agrícolas y pecuarios enfrentan pérdidas económicas, las cadenas de suministro se vuelven más vulnerables y los consumidores terminan pagando precios más altos por lo que se llevan a la boca. Para los sectores más vulnerables de la población, esto representa una reducción inmediata del poder adquisitivo y un deterioro sustancial de su calidad de vida.

La situación se vuelve aún más compleja porque los eventos climáticos extremos rara vez ocurren de manera aislada. Una sequía severa puede ser seguida por lluvias intensas e inundaciones. Una región puede enfrentar escasez de agua mientras otra no muy lejana experimenta daños por exceso de precipitación. La volatilidad climática está sustituyendo a la relativa estabilidad sobre la cual se construyeron muchas decisiones de inversión y planeación agrícola.

Por ello, la adaptación climática ya no puede considerarse únicamente una política ambiental. Se ha convertido en una política económica, social y de seguridad alimentaria. Invertir en infraestructura hidráulica, agricultura resiliente, sistemas de información climática, seguros agrícolas y tecnologías de eficiencia hídrica es también una forma de proteger el ingreso de las familias y la estabilidad de los mercados.

De manera profusa y desde hace mucho tiempo, hemos estado hablando de los costos futuros del cambio climático. Hoy comenzamos a descubrir que muchos de esos costos ya están incorporados en el precio de los alimentos que llevamos a nuestra mesa.

La inflación del futuro no provendrá exclusivamente de los mercados financieros, de los conflictos geopolíticos o de los precios de la energía. Cada vez más, llegará desde los campos de cultivo, impulsada por un clima que está dejando de comportarse como lo hizo durante siglos. Comprender esta realidad será fundamental para construir economías más resilientes y sociedades más preparadas para el desafío climático que ya estamos viviendo.