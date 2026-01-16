Harfuch descarta expansión del Tren de Aragua en México: ‘Operan junto con grupos locales’

El secretario de Seguridad descartó que haya alarma por la supuesta expansión del Tren de Aragua en México.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, descartó que el Tren de Aragua se fortalezca en México y, en cambio, destacó el más reciente ‘golpe’ a la organización criminal con la detención de 6 integrantes en la Ciudad de México.

“No hemos detectado una mayor expansión, más bien hemos incrementado las detenciones de estos grupos”, explicó García Harfuch durante la conferencia ‘mañanera’ de este viernes 16 de enero que se realizó en Metepec, Edomex.

El secretario de Seguridad reconoció que el Tren de Aragua tiene presencia en al menos 11 estados, pero aseguró que las detenciones de dicho grupo se incrementaron en la zona centro.

“No tenemos una presencia significativa ni alarmante en estas 11 entidades; sin embargo, han sido delitos muy lamentables relacionados con explotación sexual y feminicidio”, agregó el secretario.

Tren de Aragua tiene alianzas con grupos locales del crimen organizado

A pesar de que rechazó el fortalecimiento de la banda criminal Tren de Aragua, Omar García Harfuch reconoció que sí hay alianzas con grupos locales.

“Esta organización criminal tiene alianzas principalmente con grupos locales en Cuauhtémoc como la Unión Tepito”, dijo García Harfuch.

Como parte de los avances en la estrategia de seguridad, el secretario agregó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) incluso ya obtuvo las primeras sentencias relacionadas con las primeras detenciones de los integrantes del Tren de Aragua.

La banda criminal Tren de Aragua nació en una cárcel en Venezuela y ahora se dedica a delitos como trata de personas, explotación sexual y narcotráfico.

Así han sido los ‘golpes’ al Tren de Aragua en la CDMX

Como parte del más reciente ‘golpe’ al la banda criminal en la capital del país destacó la detención de ‘Lesli’, líder del Tren de Aragua en CDMX que cobraba derecho de piso a trabajadoras sexuales.

La aprehensión de la lideresa ocurrió como parte de un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la República (FGR) en la alcaldía Venustiano Carranza.

Entre las pertenencias de la mujer fue hallada una libreta donde llevaba el registro de las extorsiones a trabajadoras sexuales.

Además, durante el operativo también se aseguraron dosis de metanfetamina y mariguana. Lesli fue identificada por los elementos de seguridad como el enlace para las negociaciones entre el Tren de Aragua y la Unión Tepito, lo que confirma las declaraciones de Omar García Harfuch.

En octubre, Nelson Arturo ‘N’, presunto operador del Tren de Aragua en México, fue detenido en CDMX.