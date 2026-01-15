Camioneta cargada con 212 kilos de metanfetamina es asegurada en Sonora; el conductor fue detenido

El vehículo asegurado donde se transportaba la droga tenía como destino final, Mexicali. (@OHarfuch)

La Secretaría de Seguridad dio un nuevo ‘golpe’ contra las drogas y la producción de metanfetaminas con el aseguramiento de cargamentos y áreas para realizar estos químicos en Sonora y Sinaloa, ‘presumió’ el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Un vehículo de Culiacán que iba hacia Mexicali fue asegurado en San Luis Río Colorado con 212 kilos de metanfetamina cuyo fin era venderlas en millones de dosis de droga. El conductor de la camioneta fue detenido.

Los agentes de seguridad le marcaron el alto a la camioneta que salió de Culiacán y, al realizarle una revisión detallada, hallaron 212 kilos de metanfetamina, 14 kilos de marihuana y un kilo de fentanilo.

“También en Sinaloa, el Ejército inhabilitó 11 áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina asegurando 16 mil 486 litros y 75 kilos de sustancias químicas”, agregó García Harfuch en redes sociales.

Localizan campamento clandestino para elaborar drogas sintéticas en Guerrero

El golpe contra las drogas de la Secretaría de Seguridad se extiende hasta Guerrero donde también fue localizado un campamento clandestino para elaborar drogas sintéticas, agregó el secretario de Seguridad.

Omar García Harfuch agregó que dichas acciones son resultado de la colaboración entre el gabinete de seguridad, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República (FGR).

“Se localizó e inhabilitó un campamento clandestino empleado para la producción de drogas sintéticas, además de una bodega con aproximadamente 25 mil litros y más de 12 toneladas de sustancias químicas”, detalló García Harfuch.

El secretario de Seguridad añadió que con dicho aseguramiento se afectan de forma directa las capacidades financieras y operativas de los grupos criminales para evitar que millones de dosis de droga lleguen a las calles o a la población en general.

¿Qué sabemos de los laboratorios para elaborar droga que fueron asegurados?

En las imágenes compartidas por García Harfuch se muestra el material para elaborar las drogas, así como tambos azules donde eran almacenados los suministros para la elaboración de las sustancias.

Dichos elementos eran guardados en las bodegas clandestinas que ya permanecen resguardadas por elementos de la Semar.

Al respecto y tras ser cuestionada sobre los operativos y aprehensiones realizadas durante los últimos días, entre ellas la detención de 6 integrantes de la banda criminal Tren de Aragua en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó el trabajo realizado por el gabinete de seguridad.

“Está trabajando muy bien el gabinete de seguridad, la verdad. Además, ahora hay mucha más coordinación con la FGR”, puntualizó la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ del 14 de enero.

Por esa razón, Sheinbaum adelantó que se darán más resultados de este tipo debido a la integración y colaboración para realizar trabajos de inteligencia que permitan la detención de líderes criminales, así como los operativos para incautar drogas, armas, entre otros artículos delictivos.