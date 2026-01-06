Detienen a 3 hombres en la CDMX; presuntamente vendían droga y habrían robado objetos religiosos

Tres hombres, dos de ellos con antecedentes penales, fueron detenidos este martes por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

A los detenidos les encontraron 40 bolsitas con lo que se presume sería marihuana, así como tres artículos religiosos, los cuales se calcula tienen un valor de 110 mil pesos.

La SSC informó que los oficiales llevaban a cabo un recorrido de seguridad y vigilancia en la colonia Guerrero, cuando fueron abordados por un ciudadano que les señaló que, en la esquina de las calles Sol y Lerdo, estaban tres personas, una de ellas arriba de una motocicleta negra, quienes aparentemente estaban vendiendo droga.

Ante el señalamiento, los elementos policiacos abordaron a las personas señaladas en el momento que manipulaban las bolsas con la hierba dentro, por lo que les marcaron el alto y efectuaron una revisión de ley.

Resultado de lo anterior, les aseguraron 40 bolsitas de plástico con una hierba parecida a la marihuana, dos cascos de motociclista y tres piezas religiosas con un valor de 110 mil pesos, de las cuales no pudieron comprobar la legal posesión.

Los detenidos son tres hombres de 48, 38 y 20 años, quienes fueron llevados, junto con los objetos religiosos, la probable droga y la motocicleta ante el agente del Ministerio Público, donde se les determinará su situación jurídica y llevará a cabo las investigaciones sobre la procedencia de los artículos.

Detenidos tienen antecedentes penales

La SSC indicó que luego un cruce de información, se tuvo conocimiento que el detenido de 48 años cuenta con seis ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, por el delito de robo en diferentes modalidades, en los años 1997, dos en 1999, uno en 2003, 2020, y 2022.

De igual forma, el posible implicado, de 38 años, cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, por robo calificado en el año 2020, además cuenta con una carpeta de investigación por violencia familiar, en el año 2019.