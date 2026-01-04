Mega rosca de Día de Reyes en CDMX 2026: Fecha, sede, horario y todos los detalles

Estos son los detalles de la Mega rosca de reyes en CDMX para 2026. (Foto: Cuartoscuro/IAGemini)

Ahora si ya un cachito más y basta: Si no puedes ir a la Expo Rosca de Reyes y Sorbito de Chocolate, cuentas con la opción de asomarte al evento para probar un pedacito de una gigante en la Ciudad de México.

Aunque existen distintas roscas de reyes, como la de Demon Slayer, también está la tradicional, pero de gran tamaño, la cual puedes probar gratis, la cosa solo es tener un poco de suerte para alcanzar o estar al pendiente.

Y para que no te pierdas la mega rosca de reyes de la CDMX, estos son los detalles del evento gastronómico, pero que no se te olvide tu café o tu taza de chocolate caliente.

La mega rosca de reyes de la CDMX mide un total de 250 metros. (Foto: Cuartoscuro) (Galo Cañas Rodríguez)

¿Cuándo y dónde se parte la mega rosca de día de Reyes en la CDMX 2026?

La mente maestra (y las manos panaderas) detrás de este pan gigante tradicional es la Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares de México (la CANAINPA).

La fecha para partir la mega rosca de reyes es el lunes 5 de enero de 2026 a partir de las 11:00 horas.

De acuerdo con información compartida por el Gobierno de la CDMX, en total se reparten 24 mil pedacitos de pan adornado con las ‘costras’ y la fruta cristalizada.

El pan, de manera lineal, mide aproximadamente 250 metros y el evento tiene el objetivo de “mantener viva la tradición”.

El sitio donde se lleva a cabo el evento es el Ángel de la Independencia y la dirección es Avenida Paseo de la Reforma número 342, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Para llegar al lugar en transporte público puedes tomar la Línea 7 del Metrobús y descender en El Ahuehuete, luego caminar unos minutos. En el caso del Metro de la CDMX; las líneas más cercanas son Insurgentes y Sevilla, ambas de la Línea 1 (la rosa).

Si se te olvidó llevar tu café o un chocolate calientito, en el lugar se va a otorgar una lechita con cada pedazo de la rosca de reyes.

Además, tienes la oportunidad de tomarte una foto con Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes se dan cita para convivir con los asistentes antes de entregar juguetes a los más pequeños.

La mega rosca de reyes se parte en el Ángel de la Independencia. (Foto: GOBCDMX)

¿En qué lugares de la CDMX se regala rosca de reyes?

El Ángel de la Independencia es el escenario para la mega rosca de reyes en la CDMX para 2026, pero no es el único punto donde se corta este tradicional pan y se regala un cachito a los interesados en probarla.

Los días en que se parte la rosca de reyes son el lunes 5 y el martes 6 de enero en los siguientes sitios con sus respectivos horarios:

Lunes 5 de enero

Deportivo San Gregorio en Av. Chapultepec a partir de las 3:00 p.m.

Parque Juegos de palos en Milpa Alta a las 3:00 p.m.

Parque Aguascalientes en la Venustiano Carranza a partir de las 4:00 p.m.

Parque Calpulli en El Rosario, Azcapotzalco, a las 4:00 p.m.

Parque de la Consolación en el Pedregal de Santa Úrsula las 4:00 p.m.

Martes 6 de enero