Tomar jugo de naranja diario podría beneficiar al corazón: Esto dice un estudio

Aunque el jugo de naranja puede ser beneficioso para la salud del corazón, lo ideal es beberlo con moderación por sus efectos secundarios. (Foto: Shutterstock)

Además de los licuados de avena con frutas, el café con azúcar o las infusiones de canela, una de las bebidas más populares en el desayuno es el jugo de naranja, ya sea natural o de los que se venden en las tiendas.

Las notas cítricas y la frescura de la bebida lo hacen ideal para acompañar cualquier alimento salado como un sándwich de jamón o los chilaquiles con bistec, pero, ¿sabías que el zumo de naranja posiblemente tiene beneficios en la salud del corazón?

Aunque las bondades del jugo de naranja son bien conocidos — en especial aquellos sobre el sistema inmunológico por su buen contenido de vitamina C— un estudio encontró que la bebida tiene un impacto directo en la salud cardiaca.

¿Qué pasa si tomo jugo de naranja todos los días?

El estudio en cuestión fue publicado en la revista científica Molecular Nutrition and Food Research. En este analizaron a 20 participantes de entre 21 y 36 años, todos sin antecedentes de enfermedades crónicas.

A las personas que participaron en la investigación, se les dio 500 mililitros de jugo de naranja natural — no procesado y sin azúcares añadidos— diariamente durante 60 días, tras los análisis se encontraron ciertos beneficios.

Antes de enumerarlos, debes considerar que la muestra del estudio es muy pequeña e incluso la nutricionista Samantha M. Coogan, explica para el portal Very Well, que la investigación excluye a un amplio grupo de edad con mayor riesgo de enfermedad cardíaca, por lo cual, es recomendable hacer más investigaciones.

¿El jugo de naranja baja la presión arterial?

Las investigadoras encontrarse que las personas que bebieron jugo de naranja todos los días, presentaron mejoras en expresiones genéticas involucradas en la regulación de la presión arterial.

Lo cual, posiblemente contribuye reducir de manera significativa la presión arterial sistólica y diastólica, lo que también han descubierto otros estudios, de acuerdo con la investigación.

El jugo de naranja es una bebida rica en antioxidantes, aunque tomar demasiado puede tener efectos secundarios. (Foto: Shutterstock).

Al respecto, Medical News Today explica que el jugo de naranja no tiene sodio y mantener una ingesta moderada de este mineral es vital para reducir la presión arterial; además agrega que las naranjas son ricas en potasio.

“Aumentar la ingesta de potasio puede ser igual de importante para reducir el riesgo de hipertensión, ya que ayuda a la relajación y dilatación de los vasos sanguíneos”, señala, lo cual en conjunto puede ser beneficioso.

¿Qué pasa si tomo un vaso de jugo de naranja diario? Posiblemente reduce la inflamación

La investigación explica que los genes relacionados con la inflamación también fueron modulados por el consumo de jugo de naranja, un efecto que se puede explicar por la hesperetina, un flavonoide que actúa como antioxidante y antiinflamatorio.

La American Heart Association explica que aunque no está comprobado que la inflamación cause enfermedades cardiovasculares, los científicos han encontrado que las propiedades antiinflamatorias, podrían ayudar a reducir la aterosclerosis en ciertos casos.

Es mejor consumir la fruta entera de la naranja que solo su jugo. (Foto: Wikimedia Commons)

La dietista registrada Jennifer Hillis, añade que investigaciones demuestran que la hesperidina tiene propiedades antioxidantes, los cuales pueden proteger a las células del daño que provocan los radicales libres.

Esto es positivo, ya que Cleveland Clinic afirma que daño celular juega un papel importante en muchas afecciones, entre ellas el cáncer, el Alzheimer y las enfermedades cardíacas, pero se requiere más investigación.

¿Cuáles son los beneficios de tomar jugo de naranja diario? Podría reducir las grasas

La investigación también encontró que beber jugo de naranja a diario posiblemente contribuye a mejorar metabolismo de las grasas, lo que, en conjunto con los demás beneficios juega un papel crucial en la salud del corazón y la longevidad.

A pesar de ello, debes considerar que la investigación señala que el impacto del jugo de naranja en la salud cambió, de acuerdo con el peso corporal, ya que “los participantes clasificados como con sobrepeso experimentaron mayores mejoras en el metabolismo de las grasas”, señala Jennifer Hillis para Medical News Today.

¿Cuánto jugo de naranja es recomendable tomar al día?

El portal especializado en salud, Eating Well señala que la recomendación para los adultos es beber solo un vaso de jugo de naranja al día como máximo, ya que la bebida es rica en azúcar, incluso cuando es natural.

La nutricionista Sara Haas añade al sitio web que en caso de comprar el jugo en el supermercado, lo ideal es buscar los concentrados de naranja fortificados y revisar las etiquetas para verificar que no tiene azúcar añadido.

“Los únicos ingredientes indicados deben ser jugo de naranja 100%, además de una fuente de calcio y vitamina D”, explica la experta. La cantidad que pueden beber los niños, dependerá de su edad y lo mejor es consultar con un nutricionista.

¿Cuáles son las desventajas de tomar jugo de naranja diario?

A pesar de que se encontraron algunos beneficios de tomar jugo de naranja todos los días, la nutricionista Samantha M. Coogan explica para el portal Very Well Health que lo mejor siempre será comer la fruta entera y no beber el zumo.

¿Por qué? Cuando tomas el jugo de naranja, también estás recibiendo una cantidad más elevada de azúcares, incluso si lo preparas únicamente con la fruta natural, lo que no es positivo para la salud.

Lo ideal es no beber jugo de naranja de forma excesiva. (Foto: Pixabay).

“Se pierde fibra en forma de jugo, y si tuviera que elegir entre una naranja entera y jugo de naranja, elegiría la naranja entera por los beneficios adicionales de fibra y un menor contenido de azúcar”, explica la nutricionista.

Healthline agrega que “estudios han descubierto que el consumo regular de bebidas azucaradas, como el jugo de fruta, puede estar relacionado con un mayor riesgo de diabetes tipo 2”, por lo cual, lo ideal es beberlo con moderación.