Con ‘bar secreto’ y champán con bengalas: Así era Le Constellation, lugar que se incendió en Año Nuevo

Un incendio en el bar y salón Le Constellation causó alrededor de 40 muertes. Ofrecían botellas de champan con bengalas, lo cual habría causado el incendio según testigos (Fotos: EFE/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT / IA).

En la industria de la hospitalidad hay sitios marcados por tragedias. En México está La Polar, restaurante de 89 años recordado porque un comensal murió tras una discusión; en el Ochoa Bali Hai casi fue asesinado ‘El Señor de los Cielos’ mientras comía mariscos; en el Charco de las Ranas mataron a Paco Stanley; en La Leche, de un juez de MasterChef, fueron secuestrados los hijos de ‘El Chapo’ cuando celebraban un cumpleaños. Otro sitio en el mundo se suma a la lista: Le Constellation.

La celebración de Año Nuevo en Le Constellation, un lounge bar ubicado en la rue Centrale 35 de Crans-Montana, derivó en un incendio que se propagó en cuestión de minutos y dejó un saldo preliminar de al menos 40 personas fallecidas y 115 heridas, muchas de ellas con quemaduras de extrema gravedad.

El evento recuerda a lo ocurrido hace 25 años, durante la celebración de Año Nuevo en Volendam, Países Bajos, cuando un incendio en una cafetería dejó 14 personas fallecidas y más de 200 heridas.

Un incendio registrado en un frecuentado bar de la localidad de Crans Montana ha causado "decenas de muertos" y un centenar de heridos, la mayoría de estos muy graves, confirmó este jueves la Policía Cantonal de Valais. EFE/ALESSANDRO DELLA VALLE

¿Qué pasó en el bar Le Constellation durante la fiesta de Año Nuevo?

De acuerdo con la policía del cantón de Valais, la alerta se emitió alrededor de la 01:30 hora local. El incendio en el bar de Suiza se originó en el área de fiesta ubicada en el subsuelo del bar, un espacio al que se accedía principalmente por una escalera que conectaba con una terraza exterior.

Las autoridades explicaron que las llamas y el humo bloquearon rápidamente esta vía de escape, lo que impidió que muchas personas lograran salir.

La salida de Le Constellation era estrecha. (Foto: tripadvisor.es).

Mathias Reynard, jefe del Departamento de Salud del cantón de Valais, explicó en rueda de prensa que la combustión de materiales plásticos dentro del local generó gases altamente nocivos, lo que complicó el estado clínico de numerosos heridos. La saturación hospitalaria obligó al traslado de pacientes críticos a otros centros especializados dentro y fuera de Suiza.

Beatrice Pilloud, fiscal general del cantón de Valais, señaló que la principal línea de investigación apunta a un fuego generalizado que habría provocado una explosión, aunque subrayó que la causa inicial del incendio aún no ha sido determinada de manera oficial.

Pilloud aclaró que no se contempla, en ningún momento, la hipótesis de un ataque, y que la investigación se ha abierto para esclarecer las circunstancias del siniestro, no contra una persona en específico.

Video promocional de Le Constellation recuperado por The Mirror. Ya no está disponible en las redes sociales del bar.

Botellas de champán con bengalas habrían iniciado el fuego

Victoria, una joven que logró salir del establecimiento, declaró a EFE que el incendio comenzó cuando una camarera se subió a los hombros de un camarero mientras sostenía una botella de champaña con una bengala encendida. Las chispas habrían alcanzado el techo del local, provocando las primeras llamas.

Dos mujeres narraron lo mismo a la cadena francesa BFMTV y otros testigos las describieron como “velas de cumpleaños” o “dispositivos pirotécnicos”, según la BBC, lo cual causó una escena como de “película de terror”.

The Telegraph citó a otras personas presentes en el lugar, quienes dijeron que las botellas cerca del techo también se incendiaron en segundos: “Fue claramente accidental”.

Le Constellation tenía un 'bar secreto' en el sótano. (Foto: www.tripadvisor.es/)

¿Cómo era el bar Le Constellation?

El local ofrecía cócteles, vinos, aperitivos y música todas las noches, con la presencia de un DJ, y contaba además con un espacio denominado “bar secreto”, donde el agua fluye de forma natural sobre la roca. Era considerado el “mejor lugar para celebrar la Nochevieja” según The Telegraph. “La fiesta estaba en pleno apogeo... la música y el champán fluían libremente”, dijo un testigo.

Según El Mundo, el establecimiento disponía de 14 pantallas para la transmisión de eventos deportivos en directo, lo que lo convertía en un punto de reunión habitual para aficionados al deporte.

La zona principal de fiesta se encontraba en el subsuelo del bar. El acceso a esta área se realizaba principalmente a través de una escalera que conducía a una terraza exterior, así como por una puerta estrecha, según relataron testigos citados por The Associated Press y por el canal francés BFMTV.

Varios cientos de personas se reúnen para depositar flores y encender velas en memoria de las víctimas del incendio del bar y salón «Le Constellation». EFE/EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE

El interior del local contaba con techo de madera. The Telegraph informó que el bar estaba abarrotado durante la noche de Año Nuevo, con una presencia mayoritaria de jóvenes, muchos de ellos de entre 15 y 20 años, que acudían al local tras las celebraciones y el cierre de las pistas de esquí.

De acuerdo con videos recuperados por The Mirror, material promocional de Le Constellation difundido en 2024 muestra el uso de bengalas colocadas en botellas como parte de la ambientación del lugar. En varios de los clips se observa que múltiples botellas eran encendidas de manera simultánea, algunas de ellas sostenidas a escasa distancia del techo del establecimiento. Era en específico champán Dom Perignon.

¿Dónde está el bar Le Constellation?

Le Constellation formaba parte de la oferta nocturna de Crans-Montana, un municipio del cantón de Valais que nació en 2017, con la unión de Chermignon, Mollens, Montana y Randogne.

Agentes de policía inspeccionan la zona donde se registró un incendio en el bar y salón Le Constellation que dejó varios muertos y heridos durante la celebración de Año Nuevo, en Crans-Montana, el jueves 1 de enero de 2026, Alpes suizos, Suiza. (Jean-Christophe Bott/Keystone vía AP) (Jean-Christophe Bott/AP)

Se trata de uno de los principales destinos turísticos y deportivos de Suiza: cuenta con pistas de esquí de gran altitud, que alcanzan cerca de 3,000 metros, y forma parte habitual del circuito de la Copa del Mundo de esquí alpino.

Esta localidad será sede del Campeonato Mundial de Esquí Alpino 2027, evento clave previo a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, y también alberga cada agosto el European Masters en el club de golf Crans-sur-Sierre, uno de los torneos más reconocidos del circuito europeo.

De acuerdo con El Mundo, el clima especialmente seco de Crans-Montana favoreció desde el siglo XIX el desarrollo de sanatorios y balnearios, lo que convirtió a la localidad en un destino internacional para pacientes con enfermedades respiratorias. Entre las figuras históricas que acudieron a la región por motivos de salud se encuentran la poeta Emily Dickinson y la escritora Katherine Mansfield.

El municipio también es conocido por su vida social activa durante la temporada invernal y por recibir a turistas nacionales e internacionales.

Con información de EFE y AP