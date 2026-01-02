Postura del panadero: ¿Dónde y cómo comprar la rosca de reyes de ‘Demon Slayer’?

La rosca de reyes de 'Demon Slayer' lleva por nombre 'La rosca infinita'. (Foto: Crunchyroll/Shutterstock)

Llegó la temporada en la que la rosca de reyes abarrota las diferentes panaderías de CDMX y Edomex, pero entre ellas destaca una que hace el tradicional pan, pero con temática especial del anime Demon Slayer.

La ‘Rosca infinita’ es preparada de una manera especial para todos los fans de la historia de los pilares en la lucha contra Muzan.

Es así como se la da un giro totalmente diferente a la tradición de partir una rosca de reyes, para ahora hacerlo con la postura del panadero de la respiración de la harina.

'Demon Slayer' es uno de los animes más populares de la actualidad. (Foto: Crunchyroll).

¿Dónde comprar la rosca de reyes de ‘Demon Slayer’?

Para comprar una rosca de reyes basta con ir a casi cualquier panadería cercana a tu casa y adquirirla luego de superar la fila.

Pero en el caso de la temática de Demon Slayer, necesitas ir a un sitio particular, casi como si se tratara de una misión concedida a Tanjiro Kamado y Nezuko en su pelea contra las 12 lunas demoniacas del anime.

La panadería para adquirirla se llama Trigopan: La panadería infinita y se encuentra en la siguiente dirección: Calle 20 de Noviembre, número 23, lote 1, en la colonia San Lucas Tepetlacalco, municipio Tlalnepantla, en el Estado de México.

Los horarios del local son de lunes a domingo de las 6:00 a.m. a las 10:00 p.m.

¿Cómo comprar la rosca de reyes de ‘Demon Slayer’ y cuánto cuesta?

Para poder cortar la rosca de reyes de Demon Slayer con una katana (o no) en tu casa o compartirla con quien más quieres debes asegurar una pieza mediante el apartado o arriesgarte a acudir a la panadería del Edomex y no alcanzar.

Los encargos se hacen por Instagram o TikTok en la cuenta @soyjuanperalta_ (IG) y Soy Juan Peralta - (Panjiro) en TT, donde debes mandar un mensaje privado en el cual te proporcionan el proceso a seguir para comprar el pan con un toque de anime.

La ‘Rosca infinita’ tiene los elementos tradicionales de la rosca de reyes como las frutas cristalizadas y los costrones (la parte parecida a la masa de las conchas), pero en color rosa o morado.

De acuerdo con información consultada por El Financiero, el pan tiene un costo de $350 MXN por pieza de aproximadamente un kilo y se debe realizar el pedido con anticipación de al menos un día.

¿Qué otros panes vende la panadería de ‘Demon Slayer’?

Trigopan: La panadería infinita no solo hace rosca de reyes, temática de la serie Demon Slayer del estudio Ufotable.

También tienen las donas decoradas con los colores de cada uno de los pilares, entre ellos Mitsuri, Rengoku y Shinobu Kocho.

Además, aseguran ser los creadores de la Nezukoncha, un pan con una cobertura sabor fresa y decorada con bolitas de chocolate, inspirado en la hermana de Tanjiro, protagonista de Demon Slayer.

También tiene el Besokito, que es un pan basado en Tokito, el pilar de la niebla, a diferencia del tradicional de color blanco, este es de color negro con un relleno verde.