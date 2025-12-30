Expo Rosca de Reyes y Sorbito de Chocolate en CDMX: Fecha, sede, horarios y más del evento

Estos son los detalles de la Expo rosca de reyes en CDMX. (Foto: CuartoscuroIAGemini)

El final del maratón Guadalupe - Reyes es marcado por la tradición de partir la rosca de reyes, uno los platillos que llenan las panaderías en los primeros días de enero, en los cuales también llega una expo para degustar y comprar esta receta.

El festival de comida en la Ciudad de México es el lugar ideal para conocer diferentes versiones de este pan tradicional y elegir el que más te guste.

Además, en la expo, tienes la oportunidad de acompañar tu pedazo de rosca de reyes con una taza de chocolate caliente.

Es tradición cortar la rosca de reyes en los primeros días de enero. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

¿Cuándo y dónde es la Expo Rosca de Reyes y Sorbito de chocolate?

La Expo Rosca de Reyes y Sorbito de Chocolate se instala en la alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México durante casi una semana.

El primer día del festival de comida y bebida es el viernes 2 de enero y el día del cierre es el miércoles 7 de enero de 2026.

El acceso al evento de comida tradicional mexicana no tiene costo y se puede visitar en un horario desde las 10:00 a.m. a las 9:00 p.m.

La dirección de la exposición basada en la rosca de reyes es la explanada de la Alcaldía Tláhuac, ubicada entre la Avenida Tláhuac y la calle Nicolás Bravo, en la colonia La Asunción, sin número.

A diferencia de otros eventos gastronómicos en la Ciudad de México, no se tienen programados números artísticos como de danza o música, únicamente se informó de la venta del pan tradicional.

Asimismo, no se mencionaron el número de expositores, pero se aseguró que se tendrá a la venta diferentes recetas de la rosca de reyes.

Stands para consumir en el lugar o para llevar a casa, así como sitios para comprar y degustar una bebida de chocolate artesanal, sea con leche o con agua caliente, ideal para combatir el frío invernal de los primeros días de enero.

¿Por qué se parte la rosca de reyes?

El día exacto para partir la rosca de reyes, compartirla y saber a quién le toca invitar los tamales el Día de la Candelaria es el 6 de enero.

Pero no es una tradición mexicana porque su origen viene desde hace más de 500 años y se rastrea a la Edad Media en Europa.

De acuerdo con el texto Panadería mexicana: formas con sabor, la costumbre de compartir este pan en la mesa en los primeros días del año fue traída por la cultura española luego de la conquista de las civilizaciones mesoamericanas.

Pero no se popularizaron hasta la década de 1930 gracias a las personas que llegaron a México como consecuencia de un exilio de su país debido a la Guerra civil.

Otras versiones sitúan el origen de la rosca de reyes en festividades romanas para el dios Saturno, donde se regalaban panes circulares a los plebeyos.

Además, anteriormente las roscas tenían habas, en lugar de los monitos que representan al Niño Jesús.

Actualmente, la tradición cambió y es posible encontrar roscas de reyes con diferentes temáticas, hasta del anime Demon Slayer.