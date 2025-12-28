¿Qué fue de Los Compaches de Pikolín, el negocio de barbacoa del exportero de Pumas?

Alejandro ‘Pikolín’ Palacios, portero tres veces campeón con Pumas, apostó hace algunos años por no sólo deleitar con sus atajadas en la cancha de Ciudad Universitaria, sino que también el paladar de sus comensales con un restaurante de barbacoa y antojitos mexicanos.

Los Compaches de Pikolín estaba ubicado en el sur de la Ciudad de México y era un lugar que, recurrentemente, era visitado por el exportero.

Por medio de sus redes sociales, promocionaba su presencia en el sitio, comía y convivía con algunos de los clientes. Además, mediante las redes sociales del lugar, anunciaban los partidos que transmitirían para sus visitantes.

“Contento de iniciar esta aventura y de poner un negocio. Tenía que ser un restaurante mexicano y barbacoa, esperemos que esté muy bien y son todos bienvenidos”, dijo el Palacios a mediotiempo.com, que reportó la presencia de otros jugadores como Javier Cortés.

Sin embargo, el sitio cerró a inicios de 2020, tal como le respondieron en las redes sociales del lugar a un usuario que preguntó sobre la disponibilidad del servicio. La plataforma Uber Eats, sin embargo, tiene registrado que el lugar fue dado de baja en enero de 2021.

¿Cuál era el menú de Los Compaches de Pikolín, el restaurante de Alejandro Palacios?

De acuerdo con el registro aún disponible en Uber Eats, el sitio contaba con una gran variedad de antojitos mexicanos: quesadillas, sopes, tacos, tostadas y complementos como frijoles, cebollas, nopales, aguacate, arroz, ensaladas, entre otros.

Además, contaba con una variedad de desayunos, como chilaquiles, enfrijoladas, enchiladas, que podían ser acompañados por huevos, chorizo, pollo, etc.

En cuanto a platos fuertes, ofrecían opciones como costilla con nopal y frijoles o milanesa con ensalada y, para los más pequeños, estaba la opción de nuggets de pollo con papas fritas.

Sin embargo, los fines de semana ofrecía barbacoa, ya fuera por taco o kilogramo; además de consomé y la muy tradicional pancita para los más conocedores de paladar.

Entre las bebidas disponibles en el lugar, contaban con té, nescafé, refrescos, jugos, licuados, aguas de frutas y, para quienes desearan algo más ‘pegador’, cervezas.

El menú estaba coronado por postres como coctel de frutas, plátanos fritos con lechera, paletas de hielo grandes o el ‘Piko Flan’, el cual no especifican si tenía alguna particularidad.

El sitio además contaba con un poco de memorabilia deportiva, como algunos balones de Pumas, fotos, entre otros recuerdos de Alejandro Palacios. Además, el sitio contaba con tazas y vasos adornados con la imagen del exportero.

¿Quién es el ‘Pikolín’ Palacios, exportero de Pumas?

Alejandro ‘Pikolín’ Palacios fue portero de Pumas, profesional durante más de 16 años e, incluso, seleccionado nacional en el proceso mundialista de Rusia 2018, en donde fue convocado por Juan Carlos Osorio pero no jugó ningún minuto. Además, es hermano de Marco Palacios, defensa también de Pumas y quien también era conocido como ‘Pikolín’.

Alejandro jugó

un breve periodo con el Atlético San Luis antes de retirarse en 2018. Según Transfermarkt, jugó 327 partidos, permitió 377 goles y tuvo 105 partidos con la portería imbatida.

Actualmente, el también abogado empresarial y deportivo por la Facultad de Derecho de la UNAM es el entrenador de porteras de la Selección Mexicana Femenil y trabaja constantemente con divisiones inferiores, según lo que presume en sus redes sociales.