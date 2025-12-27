‘Llegó a trabajar y era mesero’: Así es Amanecer Tapatío, bar de CDMX donde Vicente Fernández inició su carrera

Vicente Fernández recordaba con cariño su paso por el Amanecer Tapatío, en donde las jóvenes lo iban a ver. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

¿Te imaginas ir a un restaurante-bar a escuchar a tu artista local favorito y que con los años se convierta en un ícono de la música regional mexicana? Una anécdota poco común, pero que pueden contar quienes llegaron a pisar Amanecer Tapatío.

Se trata de un negocio que le ofreció a Vicente Fernández una de sus primeras oportunidades para cantar acompañado de grupos como el Mariachi de José Luis Aguilar, y que el ‘Charro de Huentitán’ recordaba con mucho cariño.

“Mis días en el restaurante El Amanecer Tapatío fueron años felices, vivía entre la Ciudad de México y Guadalajara”, llegó a escribir en su cuenta de Instagram y aunque el establecimiento ha vivido de todo continúa abierto —aunque ahora bajo el nombre de Atardecer Ranchero—, ofreciendo a los artistas locales un escenario para cantar.

¿Cómo eran las visitas de Vicente Fernández en Amanecer Tapatío?

Desde que Vicente Fernández tenía 6 años soñaba con ser cantante, por lo cual dos años después comenzó a estudiar música folclórica, luego de recibir su primera guitarra y a los 14 años participó en un concurso en Guadalajara.

Cuando cumplió 21 años viajó a la Ciudad de México a probar suerte, aunque antes de ser cantante tuvo varios oficios: fue lustrador de zapatos, albañil y cantaba a cambio de propinas, de acuerdo con La Gaceta de la Universidad de Guadalajara.

Fue así que llegó al restaurante-bar Amanecer Tapatío: “Lo que se sabe es que Vicente Fernández no llegó como un artista reconocido, él llegó a trabajar al lugar y era mesero”, afirma el gerente del lugar, Arturo Mungia, en entrevista con Telemundo.

Vicente Fernández solía cantar todos los sábados en el bar, a donde iban a verlo las jóvenes. (Foto: Captura de pantalla)

No obstante, en este sitio tuvo su primera oportunidad para cantar en compañía de mariachis, tal como recordó el mismo intérprete de ‘Acá entre nos’ en una publicación que realizó en redes sociales.

“Hace años conseguí trabajo en el Amanecer Tapatío de mariachi por primera vez en México y poco a poco alcancé mis sueños”, escribió en aquella ocasión. Con sus canciones, Vicente Fernández logró hacerse de fans.

“Me iba muy bien ahí en el Amanecer Tapatío (...) yo tenía mucha clientela de muchachitas los sábados, iban mujeres que trabajaban en bancos, y me ganaba muy buenas propinas”, recordó el padre de Alejandro Fernández en entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Además, en una publicación de Instagram agregó que “las muchachas le pedían que les cantara al oído”. En el restaurante, el artista cantaba en compañía del Mariachi de José Luis Aguilar.

Y aunque recuerda su paso por este lugar con cariño, no todo fue bueno, ya que Vicente Fernández compartió con Mara Patricia Castañeda que a la dueña del establecimiento no le gustó que él la rechazara.

Vicente Fernández tuvo una mala experiencia con la dueña del Amanecer Tapatío. (Foto: Captura de pantalla)

Para este momento, el intérprete ‘Por tu maldito amor’ ya había conocido a María del Refugio ‘Cuquita’ Abarca Villaseñor, con quien desde entonces tenía intenciones de casarse, por lo cual, prefirió no hacerle caso a las insinuaciones.

“A la dueña del restaurante no le gustó mucho que no fuera con ella (...) Un día me dijo: ‘Te espero para que me lleves al cine, ¿sabes manejar?’. ‘Sí, señora, pero al cine, pues no’”, recordó que le respondió.

Al día siguiente ella le preguntó por qué la había dejado esperando, ante lo cual Vicente Fernández tuvo que inventar una mentira: “Señora, como cree que yo me voy a tomar eso en serio, usted es la patrona y yo un gato (...) sé que está bromeando”.

Luego de que grabó sus primeras canciones con la entonces disquera CBS México y tras este episodio, dejó el restaurante Amanecer Tapatío para buscar suerte en otros espacios.

¿Cómo es Amanecer Tapatío, donde cantaba Vicente Fernández?

Amanecer Tapatío tiene décadas operando en la Ciudad de México; sin embargo, luego del terremoto de 1985, el restaurante-bar fue demolido a causa de los daños ocasionados por el siniestro, explica Telemundo.

A pesar de ello, el lugar reabrió en una nueva ubicación en la alcaldía Benito Juárez, en donde por mucho tiempo llevaron el nombre de Amanecer Tapatío; no obstante, años después cambió de denominación a Atardecer Ranchero.

Dentro el establecimiento cuenta con vitrales que hacen homenaje a los mariachis; además, hay un escenario al fondo en donde se presentan diferentes artistas que por lo regular son locales.

Dado que el lugar es un bar-restaurante, el ahora Atardecer Ranchero cuenta con una barra en la entrada, para quienes deseen disfrutar de un buen trago; mientras que en el fondo hay mesas de madera con sillas acolchadas para aquellos que van a comer y disfrutar de la música.

¿Qué venden en el restaurante Amanecer Tapatío?

El fuerte de Atardecer Ranchero, antes Amanecer Tapatío, son las bebidas, ya que cuentan con una gran variedad que va desde el tequila y aperitivos hasta el brandy, ron y cognac, los cuales se pueden ordenar por botella o copa.

Los precios, de acuerdo con el menú de Google Maps, van de los 66 pesos (por una copa de vodka de la marca Smirnoff) a los 330 pesos (por el cognac de la marca Hennessy).

Además, el lugar ofrece alimentos tal como el cabrito, carne tártara, camarones empanizados, chamorro al horno, crepa de huitlacoche, camarones a la diabla, chorizo argentino, arrachera, mojarra al mojo de ajo y espagueti al cilantro por mencionar algunos platillos.

Aunque también se pueden pedir cócteles, no hay información sobre el precio de estos. El restaurante se encuentra en la calle casa del Obrero Mundial número 714, en la alcaldía Benito Juárez, de la Ciudad de México.

El restaurante se encuentra abierto todos los días de 1:00 de la tarde a la 1:00 de la madrugada; si deseas acudir cuando haya música en vivo, puedes consultar sus redes sociales, en donde comparten actualizaciones.