‘No era para cantinas’: La historia del ‘champán de la cerveza’ para brindar en Año Nuevo

Además de lanzar esferas hechas de cerveza para brindar en Año Nuevo, Miller High Life propuso un ritual especial. (Foto: Wiki Common/ Pexels)

El bacalao, el ponche, la sidra de manzana y las 12 uvas de Año Nuevo son elementos que no pueden faltar en la última cena de diciembre; sin embargo, algunas personas optan por alternativas distintas para las bebidas, como la cerveza.

Y aunque en México la tradición dicta que durante la temporada decembrina se consuma la cerveza Noche Buena, disponible únicamente en invierno, también existen opciones más ligeras, como Miller High Life.

Se trata de una bebida apodada ‘la champaña de las cervezas’, fácil de beber y refrescante, que además cuenta con una larga tradición, pues se elabora con la misma receta desde hace más de un siglo.

¿Cuál es la historia de la cerveza Miller High Life?

La historia de esta marca comienza con Frederick Miller, un maestro cervecero de origen alemán que en 1855 fundó la Miller Brewing Company, con la cual producía bebidas elaboradas con malta, lúpulo y levadura.

Miller High Life fue creada en 1903 por Frederick Miller y con el paso del tiempo se ganó el apodo de la ‘champaña de la cerveza’. (Foto: Wiki Common)

Su producto era especial debido a que trabajaba con levadura traída desde Baviera, en Alemania, explica la guía gastronómica Taste Atlas. Una de sus creaciones más destacadas fue High Life.

Esta bebida, una de las más antiguas de la marca, vio la luz en 1903 y rápidamente se convirtió en una de las favoritas por su cuerpo ligero, su carácter refrescante y su efervescencia, señala el sitio web oficial.

En términos más especializados, Taste Atlas describe: “Miller High Life es de suave carbonatación; sus sutiles notas de malta y maíz le confieren un carácter fresco y fácil de beber”.

La popularidad del producto era tal en Estados Unidos que continuó comercializándose durante la Ley Seca, cuando se lanzó una versión sin alcohol. “A veces se anunciaba como bebida de cereales o tónica”, explicó Daniel Scholzen, archivista de Miller, al portal Beer & Beyond.

Además, su producción continuó durante la Segunda Guerra Mundial, aunque enfrentó algunas dificultades. “No podían producir suficiente para satisfacer la demanda. De hecho, tuvieron que racionar el suministro a los distribuidores, lo que provocó que la gente condujera hasta Wisconsin, donde aún se vendía”, añadió Scholzen.

Con el crecimiento sostenido de su popularidad, se fue cumpliendo cada vez más la voluntad de Frederick Miller: que “las cosas buenas de la vida deberían estar disponibles para todos”, como se señala en el sitio web de la marca.

¿Por qué le dicen la ‘champaña de la cerveza’?

Taste Atlas explica que poco después de su lanzamiento, Miller High Life se ganó el apodo de ‘la champaña de las cervezas’, no solo por su sabor y su tono dorado pálido, sino también por el diseño de su botella.

A diferencia de otras bebidas alcohólicas como la cerveza Indio, Noche Buena o Bohemia, no utiliza envases de color oscuro, sino vidrio transparente, un detalle revolucionario para su época.

NocheBuena es una de las cervezas invernales. (Foto: Facebook / AGN).

Chuck Skypeck, director de proyectos de la Asociación de Cerveceros, explicó a CNN que las cervezas suelen venderse en botellas oscuras porque, cuando el lúpulo se expone a la luz intensa, sufre fotooxidación, lo que genera sabores indeseados.

Para evitarlo, Miller High Life desarrolló lúpulos Galeana, los cuales tiene la característica de ser estables a la luz, lo que permite conservar el perfil de sabor sin alteraciones.

De esta forma, las botellas transparentes, de cuello largo y con un brillante tono dorado que recuerda al champán, le valieron el sobrenombre que ha mantenido a lo largo de más de un siglo. Un apodo que le resulta adecuado, pues, de acuerdo con Scholzen, desde sus inicios fue concebida como una bebida elegante.

“Desde el principio se promocionó como una cerveza que no estaba hecha para consumirse en una taberna o cantina, sino en las mesas de los mejores restaurantes de la ciudad o del país”, dijo al portal Beer & Beyond.

Miller High Life tiene un envase transparente, debido a que el lúpulo que utilizan no tiene el proceso de fotooxidación. (Foto: Cortesía Miller High Life)

¿Cómo son las esferas de cerveza de Miller High Life?

Aunque las uvas son la tradición en Año Nuevo, Miller High Life desarrolló una alternativa para quienes disfrutan de las suaves notas de malta: esferas elaboradas con cerveza.

Grupo Heineken, empresa detrás de la marca, explica que estas esferas tienen una textura suave, similar a la de una uva, y están hechas con la bebida. Al morderlas, se experimenta una sensación parecida a la de una gomita y, aunque contienen cerveza, predomina un sabor dulce.

Con estas esferas doradas se busca crear un nuevo ritual de Año Nuevo que permita desear más momentos de convivencia al escuchar las 12 campanadas.

“Las primeras esferas doradas comestibles hechas con cerveza Miller High Life están diseñadas para inspirar un deseo colectivo muy simple y necesario: ver más a los amigos que queremos”, explican.