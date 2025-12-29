Este es el restaurante de CDMX donde Hugo Sánchez se ‘echaba sus tacos’

Conoce el sitio en donde el 'Pentapichichi' comía tacos (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

De seguro Hugo Sánchez extrañó comer un buen taco cuando metía goles con el Real Madrid... El Taquito Taurino es uno de los restaurantes en Ciudad de México en donde el ‘Pentapichichi’ comió.

Y es que, con más de 100 años de historia, este sitio ha recibido a grandes figuras históricas como Mario Moreno ‘Cantinflas’ e internacionales, como Marilyn Monroe o el Rey Carlos III, entonces príncipe.

Andrés García, el expresidente Miguel Alemán, Joaquín López-Dóriga, Pedro Fernández, Pedro Armendáriz Jr., José José y un sinfín de personalidades mexicanas han dejado su testimonio en este lugar documentado en fotografías.

La historia de El Taquito Taurino, el restaurante donde comía tacos Hugo Sánchez

Hace más de 100 años, Don Marcos y Conchita, abuelos de los actuales dueños del lugar, abrieron una recaudería en la espera de mejorar su suerte pero se les ocurrió una idea más que cambiaría el rumbo de todo.

“El abuelo le pidió a Conchita que sacara un pequeño anafre y un comal para elaborar antojitos mexicanos como sopecitos, pambacitos y quesadillitas rellenas de papa, queso y flor de calabaza, así como tacos de lengua y de carnitas. Fue así que, a través de mucho trabajo y esfuerzo, el lugar se acreditó lo suficiente como para alquilar un pequeño local”, cuentan en su sitio web.

Sus hijos —David, Enrique y Rafael— le ayudaron a sus padres a trabajar en el local, hasta “levantar lo que sería el único restaurante taurino en México”, según presumen.

De esta manera fue como nació ‘El Taquito’, restaurante que, a lo largo de tres generaciones, se ha mantenido con la misma familia y, ya adelantaron, tienen todo preparado para entregarle la estafeta a una cuarta oleada de la familia Guillén.

El sitio cuenta con una gran memorabilia, ¡desde 1917!, e incluye fotografías de muchas de las grandes figuras de las que han visitado el lugar.

¿Qué hay en el menú de ‘El Taquito Taurino’, restaurante donde comió Hugo Sánchez?

Este lugar no sólo ofrece muchos de los clásicos antojitos mexicanos, sino que cuentan con una oferta gastronómica que destaca la gran diversidad de la comida mexicana —y platillos con tintes españoles— como machitos de carnero, gusanos de maguey y criadillas en salsa verde.

El menú incluye platillos como sopa de médula o caldo tlalpeño. En los tacos, no sólo hay de pollo y barbacoa, sino que también de machitos o los temazcal.

Además, hay especialidades como manitas de cerdo, pozole estilo Jalisco, pancita o la arrachera taurina; además de lengua de res, cabrito al horno y, como no podía ser de otro modo, las criadillas de toro al gusto.

Los postres agradarán a los más tradicionales, pues ofrecen platos como ate con queso, chongos zamoranos, natillas o ciruelas en almíbar para cerrar el menú de El Taquito Taurino.

¿Dónde está ‘El Taquito Taurino’? Ésta es su dirección

Si fuiste hace ya un tiempo presta mucha atención, pues este sitio se mudó desde el Centro Histórico de la Ciudad de México al sur de la capital. Actualmente, su dirección es calle Miguel Noreña 25 en la colonia San José Insurgentes.

Su horario es de lunes a sábado de 13:00 a 22:00 horas, y los domingos de 13:00 a 20:00, de acuerdo con las publicaciones recientes de sus redes sociales.