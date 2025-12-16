¿Cuánto cuesta un pan en Green Rhino, negocio del británico Richard Hart en CDMX?

La panadería Green Rhino ofrece opciones de masa madre, técnica que hizo famoso a Richard Hart. (Fotos: IA Gemini / Shutterstock).

La panadería Green Rhino, ubicada en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México, ofrece desde una concha de cacahuate hasta las famosas recetas de masa madre que le dieron fama internacional al chef Richard Hart —antes de que fuera célebre por desafortunados comentarios sobre el pan mexicano.

La panadería de Richard Hart abrió sus puertas en junio de 2025 y ha tenido bastante popularidad desde entonces, con propuestas clásicas, como los garibaldis y las orejas; y de temporada, como su pan de muerto con azúcar de maracuyá.

Richard Hart es un panadero británico con una trayectoria ligada a proyectos de reconocimiento mundial en la industria, como Tartine Bakery, Hart Bageri, la cual aparece en la segunda temporada de la serie The Bear.

Sin embargo, en días recientes, revivieron fragmentos de una entrevista grabada en abril de 2024 para el pódcast danés Pop Foodie Radio, donde comentó que “México no tiene mucha cultura del pan” y criticó esos "panecillos blancos feos que son bastante baratos y están hechos industrialmente" —aparentemente en referencia al bolillo y la telera.

Richard Hart ofreció una disculpa pública por ello: “Me equivoqué, y lo lamento profundamente (...) Desde que me mudé a México, me enamoré de la gente de esta ciudad. Sin embargo, mis palabras no reflejaron ese respeto, en este país soy un invitadoy olvidé actuar como tal”.

Pero más allá de la controversia, ¿qué podemos encontrar en Green Rhino?

Green Rhino en CDMX: ¿Dónde está y qué ofrece la panadería de Richard Hart?

Green Rhino se localiza en Tonalá 121, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc. El espacio funciona como panadería y área de consumo, con una cocina a la vista y mesas para quienes deciden comer en el lugar. La propuesta del negocio se organiza en distintas categorías: pan salado, pan dulce, productos de temporada, groceries y artículos de marca.

La oferta se presenta como un escaparate de panadería contemporánea con procesos artesanales y uso recurrente de masa madre.

Precios y menú de Green Rhino

En términos generales, el rango va desde productos de 60 pesos hasta preparaciones especiales y pasteles completos que alcanzan los 750 pesos.

Hay bebidas calientes como café con leche y cold brew, con precios de 45 a 70 pesos mexicanos; además, la carta incorpora una selección de tés, principalmente negro y verde en diversas combinaciones, cuyos costos oscilan entre los 60 y 120 pesos.

El ticket promedio por persona en la panadería se ubica entre 150 y 200 pesos, dependiendo de si el cliente adquiere una sola pieza de pan o combina productos con bebidas.

En la sección de pan salado, los costos se ubican entre los 60 y 165 pesos por pieza. Incluye variedades como el sausage roll (con salchicha de carne de cerdo) por $95:

Baguette – $60

– $60 Pan de tigrecito – $75

– $75 Rye-no – $155

– $155 Pan de tigre grande – $155

– $155 Pan de ajonjolí – $160

– $160 Malty grano – $165

– $165 Pan pepita – $165

El pan dulce en Green Rhino presenta uno de los rangos de precios más amplios. Las piezas individuales comienzan desde 45 pesos por una orejita o 50 por una concha; y llegan hasta opciones de pastelería completa.

También tiene opciones como ‘café de olla’, un pan muy parecido a un panque (75 pesos).

Orejita + frambuesa – $45

– $45 Concha de cacahuate – $50

– $50 Malta-Malta – $65

– $65 Croissant de maracuyá – $75

– $75 Croissant de manzana – $75

– $75 Galleta de chocolate caliente – $75

– $75 Rol de guayaba – $95

– $95 Honey bun – $95

– $95 Garibaldi – $100

– $100 Galleta de espelta + chocolate – $85

– $85 Rebanada de Chocolate Jasmine Cake – $85

– $85 Chocolate Jasmine Cake completo – $750

Durante la temporada navideña, Green Rhino incorpora productos especiales:

Panettone pequeño – $550

– $550 Panettone grande – $900

– $900 Box regalo de mermeladas + Tonka Bean dulce de leche – $500

– $500 Cesta navideña Green Rhino – $1,500

Además del pan, el negocio de Richard Hart en CDMX vende productos para llevar, conocidos como groceries, con precios que oscilan entre 100 y 450 pesos:

Mermeladas (fresa, mango con maracuyá, naranja con especias) – $150

(fresa, mango con maracuyá, naranja con especias) – $150 Salsa macha – $130

– $130 Granola – $200

– $200 Harinas (pastel, panificadora e integral) – $100

(pastel, panificadora e integral) – $100 Café Green Rhino – $450

– $450 Tonka Bean dulce de leche – $160

– $160 Chipotle hot honey – $175

También se comercializan artículos de mercancía como playeras, gorras y el libro Richard Hart – Bread, con precios que van de 350 a 850 pesos.

¿Quién es Richard Hart?

Richard Hart nació en Londres en 1977, su trayectoria profesional está estrechamente vinculada al desarrollo y la difusión del pan de masa madre en Europa y Estados Unidos.

Richard Hart trabajó en restaurantes con estrella Michelin hasta que dio el salto a la panadería artesanal en California, donde entró en contacto por primera vez con los procesos de fermentación natural y masa madre.

Hart se desempeñó como jefe panadero durante siete años en Tartine Bakery, uno de los establecimientos más reconocidos de Estados Unidos en el ámbito del pan artesanal.

Richard Hart luego se trasladó a Copenhague, Dinamarca, donde en 2018 fundó Hart Bageri, una cadena de panaderías desarrollada en colaboración con René Redzepi, chef del restaurante Noma. El proyecto creció hasta sumar 15 sucursales en la capital danesa.

En 2025 inauguró Green Rheno, nombre que proviene de un dibujo realizado por su hijo Jude, quien desde pequeño mostró afinidad por el color verde y los rinocerontes; esa ilustración incluso está tatuada en la muñeca del panadero.

Richard Hart en ‘The Bear’

La relación entre Richard Hart y la serie The Bear va más allá de una mención incidental. En la primera temporada, el personaje Marcus viaja a Copenhague para aprender panadería del “mejor”, una alusión directa a Hart y a su trabajo en Hart Bageri.

El actor Lionel Boyce, quien interpreta a Marcus, declaró que sostuvo conversaciones con Richard Hart para construir su personaje. En declaraciones a Deadline, Boyce destacó la curiosidad, apertura y perseverancia del panadero británico, así como su enfoque constante en mejorar y encontrar nuevas formas de trabajar.

¿Qué djo Richard Hart del pan mexicano?

En conversación con Pop Foodie Radio, el panadero habló sobre la cultura del pan en distintos países y expresó su percepción sobre el consumo en México con varios comentarios que molestaron a usuarios en redes sociales: