Quintonil tendrá un ‘hermanito’: ¿Qué sabemos del nuevo restaurante de Jorge Vallejo rumbo al Mundial 2026?

Jorge Vallejo y Alejandra Flores, dueños del restaurante Quintonil en CDMX, abrirán otro en Los Cabos.

Desde que nació Quintonil, restaurante del chef Jorge Vallejo y su esposa, Alejandra Flores, tuvieron que pasar 14 años para su expansión, misma que coincide con el Mundial 2026, donde México es coanfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

Actualmente, Quintonil es el tercer mejor restaurante del mundo; a su vez lo es de México y América, y los chefs quieren aprovechar esa reputación para expandir sus proyectos más allá de Polanco, en la Ciudad de México.

Esto no es casualidad; todo se mezcló a su favor para que este 2026, donde los ojos están puestos en México y su gastronomía, llegara la oportunidad de expandir su toque a otros rincones de nuestro país.

“El año que viene llega el Mundial. Va a ser una locura para todos; queremos estar preparados”, aseguró Vallejo en una entrevista con Bloomberg.

El restaurante Quintonil fue nombrado el tercer mejor restaurante del mundo por The World’s 50 Best Restaurants. (Foto: Unsplash/ Imagen generada con IA Gemini )

Pib: El nuevo restaurante de la familia Quintonil

Hacia el segundo trimestre de 2026 tienen contemplada la apertura de Pib, un restaurante cerca de las playas de Los Cabos que toma su nombre del método maya de cocinar en fogatas subterráneas.

“Buscamos construir un restaurante al que quieras volver una y otra vez”, dijo Vallejo. “La idea de disfrutar de una comida única se está volviendo obsoleta”.

El concepto de Pib, según el chef Vallejo

El concepto lo concretaron en colaboración con el grupo hotelero Chablé, que tiene ubicaciones en Yucatán y Quintana Roo. A diferencia de Quintonil, esperan que este sea menos informal, pero sin perder su identidad.

“Será informal, pero no al estilo de chanclas y borrachera; un buen informal para compartir, porque esto también es México, con el tipo de comida que comemos con nuestras familias los fines de semana”, aseguró el chef con estrellas Michelín.

Los chefs Jorge Vallejo y Alejandra Flores son socios y esposos en Quintonil, tercer mejor restaurante del mundo 2025. (Asier camacho/The World's 50 Best Press)

Así se verá el nuevo restaurante de la cadena Quintonil

Al ubicarse en un sitio húmedo y con tanta vegetación, Vallejo y Flores no podían quedarse atrás y eligieron un lugar muy arbolado para la construcción, que empezó desde cero.

Tendrá su propia chimenea, paredes de arena compactada y un menú de generosas porciones de comida a la brasa, mismo que incluye tacos de diferentes tipos. El menú todavía no se da a conocer.

“Guisos increíbles, sabores increíbles, pero con un alto nivel de sofisticación y utilizando los mejores productos que podemos conseguir en México”, refirió Jorge Vallejo.

Otros proyectos de los Vallejo Flores

La pareja de chefs no pararán, y además de Pib, tienen planeada una colaboración con Handshake Speakeasy, nombrado el segundo mejor bar del mundo The World’s 50 Best Bars 2025.

El bar Handshake Speakeasy en la CDMX tiene una colaboración en puerta con Quintonil. (theworlds50best.com)

Se trata de un menú de bocadillos y platos pequeños para un nuevo omakase de cócteles; es decir, una experiencia culinaria en la que no se pide un menú, sino que se deja al chef en turno hacer una elección especial para el comensal.

A medida que el perfil internacional de Quintonil creció, también lo hicieron las ofertas para abrir restaurantes con posibles socios e inversores, pero no fue hasta ahora que decidieron expandirse.

“Todos vienen a Jorge y le dicen: ‘Abramos un Quintonil, en Miami, Madrid, Londres’. Siempre decimos: ‘No, solo hay un Quintonil’”, dice la chef Alejandra Flores, socia y esposa de Vallejo.

Con información de Bloomberg