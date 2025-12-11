Feria de la Sidra 2025: Fecha, horario, sede, actividades y todo lo que debes saber

En la Feria de la Sidra 2025 habrá hasta 20 marcas diferentes de la bebida preparada con jugo de manzana. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Cuartoscuro)

Además de la ensalada de manzana, los romeritos con mole, el pavo relleno o las doce uvas, algo que no puede faltar en las reuniones familiares en esta época decembrina es la sidra.

Una bebida que se utiliza tradicionalmente para brindar y que ahora tendrá su propio festival gastronómico: la Feria de la Sidra 2025, un evento que funciona como el pretexto perfecto para visitar uno de los Pueblos Mágicos de Puebla: Huejotzingo.

Este es uno de los mejores lugares para hacer una cata de sidras, ya que en Huejotzingo, la bebida hecha a base de jugo de manzana, se prepara de manera artesanal e incluso se estima que hay 40 marcas del licor en el municipio.

La sidra de Huejotzingo cuenta con denominación de origen. (Foto: Unsplash)

Una feria gastronómica especial, ya que se enmarcará dentro de los eventos por temporada decembrina: se realizará dentro de la Villa Navideña de Huejotzingo, lo que significa que será un evento lleno de actividades para toda la familia.

¿Cuándo es la Feria de la Sidra 2025?

Aunque la Feria de la Sidra 2025 arrancó oficialmente el pasado 28 de noviembre aún estás a muy buen tiempo de asistir al evento, debido a que se extenderá hasta el 31 de diciembre, una fecha ideal para ir y hacer tus compras de fin de año.

Fechas : del 28 de noviembre al 31 de diciembre

: del 28 de noviembre al 31 de diciembre En dónde será: Huejotzingo

La sidra que se realiza en Huejotzingo es especial debido a que se comenzó a elaborar en el municipio tras la llegada de los franciscanos a México en 1900; el sitio web del Pueblo Mágico detalla que la primera producción se realizó en 1921.

¿Qué habrá en la Feria de la Sidra 2025?

Andrea Morales, quien es la secretaria de Turismo y Cultura de la localidad, explicó en una conferencia de prensa que el evento contará con la presencia de más de 20 marcas y 30 productores de sidra.

Esta es una bebida alcohólica de baja graduación que se produce a partir del jugo de manzanas fermentado, aunque es posible que durante la Feria de la Sidra encuentras variaciones de la receta tradicional.

Pues la página del Gobierno de Huejotzingo afirma que además de la sidra de manzana, los productores locales han introducido nuevos sabores como pera, arándano, maracuyá y zarzamora.

Sin importar el sabor todas las bebidas son producidas de manera artesanal, además, es el momento ideal para probarlas, ya que en agosto, el Instituto de la de la Propiedad Industrial les dio la denominación de origen.

Andrea Morales añadió en la conferencia de prensa que además de la bebida, los visitantes de la Feria de la Sidra podrán encontrar otros productos como licores artesanales y conservas elaboradas con recetas tradicionales.

Además, dado que el evento se realizará dentro de la Villa Navideña de Huejotzingo, se podrán disfrutar de las decoraciones con un árbol monumental, pasillos iluminados alrededor del kiosco y un circuito de cuatro estaciones: Duendilandia, Candyland, Reino Encantado y Zona Claus.

Feria de la Sidra 2025: ¿En dónde es el evento gastronómico?

La Feria de la Sidra se realizará en la plaza Fray Juan de Alameda en Huejotzingo. Si acudes el 21 de diciembre, podrás disfrutar de un evento adicional: el encendido del árbol navideño.

El evento comienza a las 11:00 de la mañana todos los días y finaliza a las 9:00 de la noche y la entrada es libre.